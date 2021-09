Siamo Veline e ballerine, il resto non ci interessa

«Basta cliché sulle Veline. I calciatori? No, grazie»

Corriere della sera, pagina 39, di Chiara Maffioletti.

Al telefono si presentano come «Giulia, la mora» e «Talisa, la bionda». Le due nuove veline sono insomma già pienamente nella parte. «Ho sempre seguito Striscia, ma mai avrei pensato di ricoprire questo ruolo – spiega Giulia Pelagatti, 22 anni -. Da bambina facevo karate, poi è arrivata la danza e la carriera da ballerina professionista. Non credevo di diventare una velina». Anche per Talisa Ravagnani, 19 anni, tutto è una sorpresa: «Era mia sorella maggiore che voleva fare la velina, diversi anni fa. Io non ci ho mai pensato. Poi ho iniziato a mia volta la carriera nella danza e credevo che il percorse fosse quello».

Entrambe, proprio per la loro formazione, ci tengono a far fare un upgrade al classico stacchetto della trasmissione: «Vorremmo dare sfogo alla nostra passione e al nostro talento, con stacchetti costruiti su misura per noi, che mettano in luce le nostre capacità – riprende Pelagatti -. Il fatto che abbiano scelto due ballerine professioniste anche nella coppia prima di noi dice che qualcosa è cambiato». In comune non hanno solo la danza: «Eravamo già amiche da anni – svela Ravagnani -. Non solo abbiamo già lavorato assieme, ma abbiamo anche vissuto assieme per qualche mese. Abbiamo riso, pianto, litigato, fatto pace. Per questo siamo state piacevolmente stupite dal fatto che ci abbiano scelte in coppia».

L’esperienza ad Amici

In comune hanno anche una partecipazione ad Amici, seppure in anni diversi: «Ma entrambe crediamo che senza quella scuola oggi non saremmo qui, in quest’altra scuola dove ci aspettiamo di imparare molto». E sul teorema della velina come simbolo della donna immagine, hanno le idee molto chiare. Pelagatti: «Non ho mai capito questo stereotipo. A me hanno sempre trasmesso molta allegria ed energia. Per via del mio lavoro da sempre cerco di comunicare qualcosa alla gente attraverso il mio corpo ed è quello che cercherò di fare anche adesso». Ravagnani: «Siamo due professioniste, abbiamo studiato e lavorato per fare quello che amiamo e grazie a Striscia potremo mostrarlo a milioni di persone. Vorrei che il nostro esempio fosse quello di due ragazze che se si impegnano in quello che amano riescono a raggiungere degli obiettivi».

Tra i vari luoghi comuni c’è quello della velina che si fidanza con il calciatore. Pelagatti: «Mah, lo vedo poco probabile e di sicuro al momento non mi interessa. Sono un po’ di vecchi principi, ho chiuso da qualche mese una storia importante e per ora quel capitolo non mi interessa». Ravagnani: «Nemmeno a me, sono concentrata sul mio lavoro e sulla mia carriera, non ho la testa per altro».

