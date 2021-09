Te la do io l’Usigrai: lo scandalo del sindacato Rai

Sprechi, strapotere del sindacato e privilegi: la Rai vista da dentro

La Verità, pagina 2, di Giacomo Amadori.

Lo spaccato di una Rai nella morsa del sindacato emerge dalla denuncia presentata alla Procura di Torino da un caporedattore della Tgr che sarebbe vittima di mobbing per aver tentato di cambiare le cose. La farebbero da padroni sprechi e privilegi coperti dallo strapotere dell’Usigrai. Il cui segretario avrebbe bloccato un servizio sull’origine artificiale del virus nei laboratori di Wuhan. In tanti hanno provato a denunciare sprechi e giochi di potere dentro la Rai. Ma in pochi lo hanno fatto dall’interno, con un contratto in essere e da un osservatorio privilegiato, come può essere quello di caporedattore centrale della testata giornalistica regionale della tv pubblica, dove lavora la metà dei 1.750 giornalisti Rai. I capiredattori centrali della Tgr in Italia sono quattro e hanno sopra di sé solo direttore, Alessandro Casarin, due condirettori (Roberto Pacchetti e Carlo Fontana) e sei vicedirettori.

Tarcisio Mazzeo, 64 anni, originario del Beneventano, ma ligure di adozione, giornalista professionista dal 1982 e dipendente Rai dal 1990, è capo della redazione di Torino ed è uno di quei quattro capiredattori centrali. A fine agosto, assistito dall’avvocato genovese Maurizio Marcia, ha presentato una denuncia alla Procura del capoluogo piemontese per mobbing e stalking aziendale, documento di cui La Verità è entrata in possesso. Oggi Mazzeo è a casa per malattia. Nella querela ha descritto un’azienda stretta nella morsa sindacato-politica e in cui i giornalisti sono perennemente a caccia di privilegi. La causa scatenante della denuncia è stata la decisione della Rai di sollevarlo senza avviso da un incarico che di solito viene rinnovato automaticamente. Il giornalista, che difenderà le sue ragioni in Tribunale, ritiene che la sua bocciatura sia legata a interessi superiori. Cdr e Usigrai gli avrebbero fatto «una guerra totale per sostenere il proprio candidato» e la direzione li avrebbe lasciati «lavorare nella prospettiva di sostituire» Mazzeo, «con il candidato del loro partito di riferimento», in questo caso la Lega. Mentre il predecessore di Mazzeo sarebbe stato d’area Pd.

Guerre politiche

Dunque, il caporedattore sarebbe il vaso di coccio tra direzione e Usigrai, «che esercita con molta energia il proprio contropotere, favorendo gli amici». Con tanto di esempio: «In una sede regionale una bravissima collega destinata a diventare vicecaporedattrice non piaceva al sindacato, che proponeva un altro nome: poiché “non era il caso di fare un braccio di ferro”, è passato l’altro. […] La mia direzione ha dimostrato di avere soggezione massima dell’Usigrai».

Ma il sindacato avrebbe messo lo zampino anche in altri avvicendamenti. Come si legge sempre nella querela: «Permettendo il mio allontanamento, dopo che lo stesso ha fatto in Toscana e allo stesso rischio è esposta la delicatissima sede di Trieste (fa anche tg e gr in lingua slovena), la direzione sta alimentando, a proprio evidentissimo danno, uno squilibrio pericoloso nel rapporto di forza con l’Usigrai, che tende a imporre la propria volontà» ha raccontato Mazzeo.

