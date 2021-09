Parte oggi la terza edizione del Festival delle Serie Tv. E domenica i premi

Alla Triennale di Milano per tre giorni si parla di serie tv con il FeST. Tema di quest’anno: Crafting Worlds. Il 26 settembre si assegneranno gli awards: anche TvZoom in giuria.

FeST – Festival delle Serie Tv dal 24 al 26 settembre a Milano

Parte oggi la terza edizione del FeST – Festival delle Serie Tv, con la direzione artistica di Marina Pierri, in programma alla Triennale di Milano fino a domenica 26 settembre, con ingresso libero. I principali broadcaster della filiera audiovisiva – Amazon Prime Video, De Agostini Editore, discovery+, Disney+, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Sky, ViacomCBS Networks Italia – saranno protagonisti della manifestazione con alcuni dei loro titoli del momento, attori e proiezioni in anteprima, tra cui quella di Reservation Dogs (Disney+).

Numerosi gli ospiti che si alterneranno sul Main stage durante le tre giornate: Alessandro Gassmann, Luciana Littizzetto, Amanda Campana, Vanessa Incontrada, Salvatore Esposito, Pietro Turano, Vittoria Puccini, Alessandro Roia, Lia Grieco, Simona Tabasco, Lucrezia Guidone, Pablo Trincia e Gianluca Neri, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Ribuoli, Sandro Petraglia, ma anche esponenti della scena musicale italiana, come Nina Zilli, Hogni Egilssnon.

L’area kids

La domenica in giardino sarà dedicata ai più piccoli grazie alla presenza del Kids stage. Un palco dedicato ai contenuti seriali per bambini e ragazzi. Uno spazio tutto con contenuti proposti dai canali a loro dedicati, la proiezione in anteprima dei primi due episodi della nuova serie Gli Acchiappagiochi di Studio Bozzetto, l’incontro con le due protagoniste di Whatsanna, Carolina Di Domenico e Cloe Romagnoli e la proiezione di due episodi dell’amatissima serie prescolare di NickJr, PAW Patrol a tema Dino Rescue.

I Serial Awards

Tra le novità di questa edizione, la nascita dei Serial Awards, i premi dedicati alle serie tv italiane, che verranno assegnati domenica 26 settembre, durante la serata conclusiva della manifestazione, che sarà condotta da Edoardo Ferrario. Questi i riconoscimenti che sono stati votati negli ultimi mesi da una selezionata giuria presieduta dalla direttrice artistica Marina Pierri e formata da persone esperte ed esponenti del settore, a cui ha partecipato anche TvZoom con il direttore Andrea Amato:

Premio Interprete protagonista

Premio Interprete non protagonista

Premio Regia

Premio Writers’ Room

Premio Soundtrack

Premio Look and Feel

Premio Serie scripted dell’anno

Premio Serie unscripted dell’anno

Premio Serie Kids dell’anno – powered by Esselunga CheJoy

Premio Cattiveria “Ha fatto anche cose buone”

Premio “How You Doin’?” alla migliore catchphrase/citazione

Premio “Best Kiss”

Premio “Real Estate” alla casa più bella – powered by Casavo

Per il programma completo della manifestazione si può consultare il sito ilfestivaldelleserietv.it

(Nella foto la locandina del FeST 2021)