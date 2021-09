Dazn di nuovo in tilt: 90 minuti di partita, 35 di blackout

Corriere della sera, pagina 59, di Andrea Sereni.

Uno schermo nero e una frase in bianco, scritta in cinque lingue: «AI momento c’è un problema nell’aprire Dazn. Prova a riaprire l’applicazione o il browser più tardi». Questa è l’immagine che hanno trovato su computer e televisioni gli abbonati di Dazn, che ieri provavano a collegarsi per vedere Sampdoria- Napoli e Torino-Lazio. Problemi tecnici, non i primi per la piattaforma streaming che si è assicurata i diritti tv di tutta la serie A, riscontrati su app, smart tv, web, tablet e (in minima parte) smartphone.

Il blackout è durato 30-35 minuti (con annesse polemiche sui social), quasi tutto il primo tempo. Poi le immagini hanno iniziato a scorrere normalmente. Dazn si è detta «dispiaciuta per quanto accaduto», e ha comunicato che gli utenti che hanno perso la prima mezz’ora delle gare in questione verranno rimborsati. «Sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra – si legge nella nota -. Gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indennizzo».

(Nell’immagine l’avviso di blackout di Dazn)