Ascolti tv 21 settembre 2021: la detective Morgane doppia Canale5, che doppia Floris

Ascolti tv: la serie tv di Rai1 vince facilmente la serata

Martedì sera televisivo senza Champions League in chiaro, ma con il turno infrasettimanale di Serie A su Dazn e Sky. La serata è stata vinta dalla serie tv Morgane – Detective geniale su Rai1 con il 19,7% e 3,945 milioni di telespettatori. Settimana scorsa lo stesso telefilm aveva raccolto il 20,6% e 4,1 milioni.

Seconda posizione per il film Sotto il sole di Riccione su Canale5, che ha registrato il 10,49% e 2,030 milioni d’italiani collegati. Medaglia bronzo, invece, per il talk show diMartedì su La7 con il 5,46% e 1,011 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Giovanni Floris aveva portato a casa il 4,5% e 843 mila.

Ascolti tv altre reti

La gara dei talk show prosegue con #Cartabianca su Rai3 con il 5,53% e 997 mila spettatori, poi Buoni o cattivi su Italia1 al 4,27% e 813 mila e Fuori dal coro su Rete4 al 5,34% e 809 mila. La classifica prosegue con il nuovo talent show Voglio essere un mago su Rai2 al 3,94% e 691 mila contatti, poi il film Riddick su Nove al 2% e 375 mila e la serie tv The Undoing – Le verità non dette su Tv8 all’1,9% e 342 mila. La partita Inter-Fiorentina su Dazn ha registrato il 3,5% di share media.

Ascolti tv daytime

Guess my Age su Tv8 all’1,7% e 379 mila, poi Deal With It su Nove al 2% e 452 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,6% e 366 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Morgane – Detective geniale)