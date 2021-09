Ascolti Tv analisi 20 settembre 2021: Pizzofalcone 3 lontano dal 2, ma distanzia Signorini e Jo Squillo col niqab. Iacona indaga sulle batterie e batte Porro. Napoli ok su Sky

Il programma più visto è stato il Tg1 a 5,2 milioni e 24,7%, I Soliti Ignoti a 4,5 mln e 21,8%, Reazione a Catena con 4,4 milioni e 25,8% arriva dietro Gassmann e company

Trattamento duro di Rai1 nel contro programmare questa nuova edizione di Grande Fratello Vip. All’esordio, lunedì scorso era stata una replica di Montalbano a fasare al ribasso e controllare la trasmissione con Alfonso Signorini alla conduzione e con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste, che aveva conquistato 2,860 milioni di spettatori e il 20,7% di share alla prima puntata. Alla seconda uscita settimanale, invece, al venerdì, a strapazzare il reality era stato Carlo Conti con Tale e quale show, con GF Vip in caduta a 2,440 milioni e 14,8%. Ieri con la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone come principale sfidante e una griglia complessivamente meno carica di altre serate, c’è stata un’altra sconfitta, ma con un dato il leggera ripresa.

Ascolti tv prima serata

In prima serata Rai1 ha riprogrammato la fiction basata sulla storia di Maurizio De Giovanni. E così le vicende del commissariato e della città in cui operano Alessandro Gassmann, Maria Vera Ratti (new entry), Carolina Crescentini, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo, Antonio Folletto, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gianfelice Imparato e Gioia Spaziani hanno prodotto 4,5 milioni di spettatori e 21,8%. L’ultima puntata della seconda serie, quella con il botto dell’attentato alla squadra, aveva avuto 5,5 milioni di spettatori ed il 23,4%.

L’ammiraglia commerciale ha risposto con una puntata de il Grande Fratello Vip con Jo Squillo col niqab e Amedeo Goria, Katia Ricciarelli, le sorelle Selassie, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano sempre in primo piano nelle vicende della casa. Il reality è risalito a 2,578 milioni di spettatori e 15,5% di share, con la coda del programma, 870mila e 21,8% ed il live finale a 483mila e 13,9%. In pratica pare funzionare meno la parte notturna della trasmissione, che prima serviva ad aggiustare molto la prestazione complessiva.

Dietro i primi senza storia sono state sia la partita dei film action che quella dei programmi di approfondimento. Sul primo fronte, su Italia1 Attacco al potere 3 ha avuto ben 1,474 milioni di spettatori ed il 7,2%, mentre su Rai2 Jumanji si è fermato a 869mila e il 4,1%. Più interessante è stata la sfida dell’informazione tra Nicola Porro e Riccardo Iacona, con il secondo che stavolta a stravinto sul primo azzeccando a pennello l’inchiesta.

Ieri la terza puntata del programma di Porro ha schierato Paolo Scaroni, Giovanni Di Perri, Luca Ricolfi, Cristina Rossello, Francesco Laforgia, Anselma Dell’Olio, Fidelia Cascini, Giorgio Spaziani Testa, Guido Crosetto, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Piero Sansonetti, Stefano Cappellini, Francesca Fagnani, Daniele Capezzone, suor Anna Monia Alfieri, alleggerendo con Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi, ma ha conquistato ‘solo’ 788mila ed il 4,9%. Su Rai3 Riccardo Iacona parlando a Presa Diretta di transizione energetica, batterie al litio e geopolitica globale, ha conseguito ben 1,417 milioni di spettatori pari ad uno share del 6,7%, staccando nettamente il competitor. In coda, infine, Licia Colò, con Eden su La7, ha completato l’offerta di base, portando a casa 341mila spettatori ed il 2%. Più de La7 ha fatto Udinese-Napoli su Sky, secondo Auditel a 534mila spettatori e 2,3%. Lo stesso incontro – su timvisionbox, dt e smart tv – ha avuto 265mila spettatori con l’1,2%.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,699 milioni di spettatori con il 20%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,265 milioni di spettatori con uno share del 13,9%. Su Rai2 Tg2Post ha ottenuto 816mila spettatori con il 3,5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,152 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 per Via dei matti 1,042 milioni e 4,7% e per Un Posto al Sole 1,690 milioni di spettatori e 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia 1,173 milioni e 5,2% nella prima parte e 979mila spettatori e 4,2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1,556 milioni di spettatori e 6,6%. In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,8 milioni di spettatori e 21,7% mentre Reazione a Catena ha raccolto 4,4 milioni di spettatori e 25,8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,726 milioni di spettatori e 14,4% mentre Caduta Libera ha avuto 2,686 milioni di spettatori e 16,5%. Su Rai3 TGR 2,868 milioni di spettatori con 15,6%.

Al mattino, Uno Mattina 14,9% e 20,4%, Storie italiane 19,8% e 15,4%. Su Canale5 Tg5 Mattina 20,5% e Mattino Cinque 17,8% e 17,8%. Su Rai2 Radio2 Social Club 3,4%. Su Rai3 Agorà 5,8%, 6% e 5,2% di share. A seguire Elisir 6,3%. Su La7 Omnibus 3,4%. Coffee Break Estate 2,8%. A mezzogiorno. Su Rai1 E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 15%. Su Canale 5 Forum 18,3%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6% nella prima parte e 7,4% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,3%. Su La7 L’Aria che Tira 4% nella prima parte e 3,3% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 12%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 14,8%, Tutti a scuola 13,1%. Su Canale5 Beautiful 16,8%, Una Vita 17,9% di share, Uomini e donne 20,7% e 19,6% di share, Love is in the air 16,8%, Pomeriggio Cinque a 13,6% e 16%. Su Rai2 Ore 14 al 4,1%, Detto fatto 5%. Su Rai3 Aspettando Geo arriva a 6,8% e Geo a 9,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,6%. Su La7 Tagadà 2,3%. In seconda serata. Su Rai1 Sette Storie 8,6% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 11,5%. Su Rai2 The Circle 3,1%. Su Rai3 Io li conoscevo bene 4,1%. Su Italia1 Tiki Taka 7,5%. Su Rete 4 Gone 2,1% di share.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: vince Tv8 con Il Codice da Vinci. Poi il ritorno di Little big Italy sul Nove.

Su Tv8 Il codice da Vinci 404mila spettatori pari all’1,7%. Sul Nove Little Big Italy 394mila spettatori e 1,8%. Sul 20 Next arriva a 351mila spettatori e 1,6%. Su RaiMovie Il cacciatore di indiani 341mila spettatori e 1,5%. Su RealTime Vite al Limite 313mila spettatori e 1,4%. Su Rai Premium KatieFforde, 308mila spettatori con l’1,4%. Su Iris Ritorno a Cold Mountain 261mila spettatori e 1,4%. Su La7d Josephine a 228mila spettatori e 1,1%. Su La5 Mary is on fire a 213mila spettatori e 1%. Su TopCrime Agatha Cristhie a 204mila e 0,95%. Su Cine34 Sharm el Sheik 191mila spettatori e 0,9%. Su Rai4 Vikings registra 172mila spettatori con 0,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di GF VIP)