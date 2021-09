Ascolti Tv analisi 19 settembre 2021: Michieletto e Giannelli schiacciano Papi, Cattelan, Juve-Milan by Dazn. Giovani, abbienti, colti, a nordest i volleyofili

Il fenomeno di serata è stata la finale continentale degli Azzurri del volley contro la Slovenia, terminata al tie break e seguitissima anche durante la premiazione. Soffrono Da Grande che esordisce male, Papi (in calo) e anche la Serie A su Dazn. L'insuccesso di Cattelan si specchia nel successo della pallavolo. Il profilo degli ascolti by Studio Frasi: più azzurri Friuli, Trentino, Veneto

Ascolti Tv MotoGp: 737mila e 4,8% su Sky e 1,385 milioni e 9% per la bella vittoria di Pecco Bagnaia.

Prima Rai3, seconda Canale 5 e solo terza Rai1. In prima serata era lecito aspettarsi un podio ad ordine inverso, domenica 19 settembre, in una giornata super affollata di sport e carica di gloria per i colori azzurri anche in day time. E invece nella fascia di maggior pregio commerciale, i target più ‘freschi’ (in senso ampio) hanno almeno in parte ‘tradito’ il 41enne Alessandro Cattelan, quello che pure era stato un loro volto simbolo finché è rimasto in onda su Sky, preferendo la giovane Nazionale scatenata di Alessandro Michieletto e Simone Giannelli

Ascolti tv prima serata

Tradito è una parola grossa e parlare di flop forse è sbagliato. Ma indubbiamente ieri ha abbastanza deluso la prestazione Auditel di Da Grande, al battesimo su Rai1: lo show ha avuto 2,376 milioni di spettatori e il 12,7% di share – poco per la rete di Stefano Coletta – nonostante il programma fosse ben scritto e ambizioso e con dentro Carlo Conti, Paolo Bonolis, Blanco, Marco Mengoni e Il Volo, Antonella Clerici, Elodie.

E’ calato un po’ ma è prevalso sull’ammiraglia rivale con la seconda performance di serata in assoluto Enrico Papi, ben integrato nel format di Scherzi a parte. Il programma ha avuto 2,879 milioni di spettatori e il 15,2% di share scherzando con Mario Giordano, Al Bano e Vladimir Luxuria, Giulia Salemi, Antonella Fiordelisi, Andrea Giuliacci e Federica Panicucci, soffrendo la pallavolo e l’ondata azzurra montante sulla terza rete, ma anche Juve-Milan su Dazn e Timvision, meno della trasmissione di Rai1.

A vincere la serata, travolgendo la Slovenia in finale europea, ma massacrando un po’ anche lo show evento di Fremantle al debutto, sono stati quindi gli azzurri della pallavolo, portando a casa una prestazione eccezionale. L’incontro, vinto dopo alcuni problemi e molto pathos al tie break, ha avuto complessivamente 3,4 milioni di spettatori e il 15,84% sulla terza rete. Inoltre la presentazione della gara ha avuto 1,4 milioni ed il 7% e quindi la fase della premiazione ben 3,1 milioni ed il 19,6%. Ma a ‘danneggiare’ l’interista ed ex calciatore Cattelan, oltretutto, distraendo il target che doveva portare in dote a Viale Mazzini, è stata indubbiamente anche la partita Juve-Milan. Le ragioni dell’insuccesso di Cattelan, in termini di decodifica di quanto accaduto ieri, si possono leggere in quelle del successo della pallavolo.

Il profilo di ascolto del volley azzurro by Studio Frasi

Ma vediamo che profilo di ascolti ha avuto la partita degli Azzurri. Italia-Slovenia ha fatto il 18,5% tra i maschi ed il 13,3% tra le donne. Rispetto al 15,8% medio registrato, da sottolineare il 19,5% ottenuto dal volley tra gli 8-14enni, il 18,1% tra i 15-19enni, il 17,7% tra il 20-24enni. Ampiamente sopra media anche il bilancio tra i 45-54 (17,6%) e i 55-64 (18,7%), con un crollo a perpendicolo (13,5%) tra gli over 65.

In termini di ‘education’, il dato rilevante è il 24,35% spuntato tra gli universitari, mentre i termini di classe socio economica, il 23,3% sulla classe alta della popolazione. In termini di presidio territoriale, questi i dati più interessanti: il volley ottiene il 26,9% in Friuli, il 21,7% in Emilia Romagna, il 22,8% in Trentino, il 20,6% in Veneto, mentre va sotto il 10% in Sicilia, Molise e Calabria.

Numeri in calo per la Serie A su Dazn? Colpa del volley?

Auditel l’ha misurata a 851mila e 3,84% per la parte di emissione che pesa: e cioè smart tv, timvision box e digitale terrestre. Nelle settimane precedenti, Napoli-Juve aveva conseguito 951mila spettatori e l’8%, per quello che riguarda le rilevazioni di Auditel su smart tv, timvisionbox e digitale terrestre, ma andando in onda dalle 18.00. E’ lecito pensare che ieri il match dell’Allianz abbia fatto una buona prestazione complessiva, considerato pure l’ascolto via app misurato da Nielsen (che sarà pubblicato mercoledì), anche se è evidente come perfino la Serie A abbia sofferto la indiscutibile forza del volley, che quando ci sono di mezzo le formidabili schiacciate e battute di azzurri o azzurre e partite che contano diventa estremamente telegenico. Ma comunque non ci potrà essere paragone – a meno di clamorosi dati by Nielsen per gli spettatori sulla app – con i 2,4 milioni (pesati da Auditel) raccolti lo scorso anno dalla stessa partita su Sky. ù

Unica altra proposta a superare quota un milione in prima serata oltre a quelle già citate ieri è stato il film di Italia1, Attacco al potere 2 (1,140 milioni e 5,5%). Appena sotto sono rimasti i telefilm crime di Rai2, a quota 957 con Ncis Los Angeles (4,24%) e a 954mila con Ncis New Orleans (4,4%). Male hanno fatto tutti gli altri: ma su Rete4 Controcorrente riscuotendo 601mila spettatori e il 3,1%, ha fatto molto meglio di Atlantide sulla pandemia, che ha avuto 261mila spettatori e 1,65%.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 3,922 milioni e 17,7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,832 milioni di spettatori con uno share del 12,7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 976mila spettatori con il 4,5%. Su Rete4 Controcorrente 930mila e 4,2%. In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,561 milioni di spettatori e 17,87% mentre Reazione a Catena ha raccolto 3,994 milioni di spettatori e 23,7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,575 milioni di spettatori e 11,5% mentre Caduta Libera ha avuto 2,134 milioni di spettatori e 13,1%. Su Rai3 TGR 2,4 milioni di spettatori con il 13,83%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina In famiglia 11,9% e 16,6% e 22,5%, Paesi che vai 18,3%, A Sua Immagine 18,1%, Santa Messa 19,1%. Su Canale5 Tg5 Mattina 17,6% e Santa Messa 13,7%. Su Rai3 Agorà weekend 3,8% di share e Mi manda Raitre 4,2%. Su La7 Omnibus 2,9%. A mezzogiorno. Angelus 21,01%, Linea Verde Estate 19,92%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 10,8% e 12,95%, Melaverde 16,83%. Al pomeriggio. Su Rai1 il rientro di Mara Venier con Domenica In 14,43%, 14,71%, Da Noi… A Ruota Libera 13%. Su Canale 5 L’Arca di Noè 15,1%. La prima puntata di Amici di Maria De Filippi 21 19,5%. A seguire Verissimo 16% e 13,83%. Su Rai2 I Campionati Mondiali di Ciclismo 6,48. Su Rai3 Mezz’ora in Più 6,14% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 5,6%. Kilimangiaro Collection 6,4%. Su Tv8 per la diretta del Gran Premio di San Marino di Moto GP 1,378 milioni di spettatori con il 9%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 6,23%. Su Canale 5 TG5 Notte 8,84% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 7,94% mentre L’Altra DS 8%. Su Italia1 Pressing 3,6% e 6,6% di share. Su Rai 3 il TG3 è stato visto dal 5,43%. Su Rete 4 Sabato, Domenica e Lunedì 2,54%. News delle 20 Tg1 a 4,7 milioni e 24,5%; Tg5 a 3,472 milioni e 17,7%; TgLa7 a 823mila e 4,2%.

Ascolti tv sport

Per la MotoGp 737mila e 4,8% su Sky e 1,385 milioni e 9% su Tv8 per la bella vittoria di Pecco Bagnaia. Sempre su Tv8 la Moto 3 ha avuto 234mila spettatori con il 2,8% mentre la Moto 2 ha riscosso 411mila spettatori con il 3,2%. Inoltre la Superbike ha raccolto 229mila spettatori e l’1,7% e poi 282mila spettatori ed il 2,3%. Al pomeriggio su Rai Sport Polonia-Serbia di Pallavolo a 304mila spettatori con il 2,34%. Su Rai2 I Campionati Mondiali di Ciclismo hanno raccolto 869mila spettatori con il 6,5%. Su Sky alle 12.30 Salernitana-Atalanta a 438mila e 2,3%. Alla sera Sky Calcio Club 267mila e 1,6% nella prima parte.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: Tv8 davanti a Rai4

Su Tv8 MasterChef 10 è la scelta di 444mila spettatori con il 2,5%. Su Rai4 ID:A 329 mila e 1,6%. Su Iris Allied Un ombra nascosta a 321mila e 1,6%. Sul Nove Flight 310mila spettatori e 1,6%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi 304mila spettatori e l’1,4%. Su La5 Amore in panchina 257mila spettatori con l’1,2%. Su TopCrime Il ritorno di Colombo a 242mila e 1,13%. Su Cine34 Travolti da un insolito destino… a 229mila e 1,1%. Su Rai Movie Lontano Lontano 224mila spettatori e 1%. Sul 20 Due single a nozze 187mila spettatori con 0,9%. Su Focus Freedom 169mila e 0,8%. Su Rai Premium La giovane Miss Fisher a 159mila e 0,74%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Italia-Slovenia)