E alla fine arriverà anche il reality su Chiara Ferragni e Fedez

Amazon Prime Video ha annunciato il nuovo show “The Ferragnez” in arrivo a dicembre, prodotto da Banijay Italia e distribuito in 240 Paesi.

The Ferragnez – La serie su Prime Video a dicembre 2021

Era quello che tutti si aspettavano e alla fine è stato annunciato oggi da Amazon Prime Video, ovvero il reality show The Ferragnez – La serie, in onda da dicembre 2021, con protagonisti ovviamente Chiara Ferragni e Fedez. La serie, in otto episodi, sarà prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi.

La coppia, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram, con cui ha condiviso i momenti più importanti della sua storia. Ora, grazie al docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 – con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

(Nella foto Chiara Ferragni e Fedez)