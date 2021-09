Ascolti Tv analisi 17 settembre 2021: Conti strapazza Signorini (risultato tale e quale l’anno scorso, anzi peggio). Stallone batte Nuzzi

Incredibile a dirsi: ma il flop di Star in the star finisce per trainare il battesimo di Tale e quale show, che fa il botto e straccia un GF Vip in calo sensibile rispetto alla prima puntata

Dopo un giovedì tostissimo – tra calcio, X Factor, Star in the star e altri prodotti extra alla prima verifica dei meter – ieri, venerdì 17 settembre è andata in scena nella prima serata tv un’altra sfida molto tesa e delicata per raccogliere il consenso dei telespettatori. Il confronto principale era quello tra Tale e quale show (di cui il giorno prima la concorrenza aveva proposto senza successo un succedaneo) e la seconda puntata settimanale di Grande Fratello Vip. L’anno scorso era finita così: Tale e Quale show 2020 a 3,524 milioni di spettatori pari al 18,9% di share mentre il GF Vip 2020 aveva avuto 2,440 milioni di spettatori pari al 14,8% di share.

La seconda sfida, molto indiretta e senza profili di ascolto in comune, tra le produzioni, e senza Maurizio Crozza ancora in campo, è stata quella tra Propaganda Live su La7 e Quarto Grado su Rete4, con Rai2 che invece si è arroccata sui telefilm crime. I film (Rambo su Italia 1 e Dolceroma sulla terza rete) e poi anche la nuova puntata di Bake Off su Real Time, hanno completato l’offerta delle reti principali. Ecco come si sono indirizzate le scelte del pubblico secondo Auditel.

In prima serata

Su Rai1 la prima puntata di Tale e quale show, con Carlo Conti alla conduzione, in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Vittorio Sgarbi imitato da Claudio Lauretta, e in sfida canora e recitativa Francesca Alotta, Deborah Johnson, Federica Nargi, Stefania Orlando, Alba Parietti, Dennis Fantina, I Gemelli di Guidonia, Biagio Izzo, Simone Montedoro, Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello, ha riscosso ben 3,969 milioni di spettatori e il 22,5% di share (puntata vinta dai Gemelli di Guidonia in onda fino alle 24.07).

Su Canale 5 la seconda prova settimanale di Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini regista in scena, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste, l’ingresso nella casa di Andrea Casalino, Davide Silvestri, Giucas Casella, Jo Squillo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef e Sophie Codegoni, ha ottenuto ha ottenuto 2 milioni e il 14,7% di share andando on air dalle 21.43 alle 25.22 (nella prima puntata aveva avuto 2,860 milioni di spettatori e il 20,7% di share). Per il terzo posto del podio un certo equilibrio tra la seconda rete pubblica, la seconda rete commerciale e Rete4. Su Italia1 il titolo cult Rambo, con Syylvester Stallone e Richard Crenna, ha totalizzato 1,3 milioni di spettatori e il 6,5% di share. Su Rai2 Ncis ha avuto 1,273 milioni e il 6%, e poi per Bull 775mila e 4,3%. Su Rete 4 la seconda puntata della nuova stagione di Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, Sabrina Scampini nel team di base, i casi di Denise Pipitone e Roberta Ragusa (ospite la figlia) ancora in primo piano, ha avuto 965mila spettatori e 6,3% di share.

Bocciata o quasi la proposta più sofisticata, ma con Zoro in ripresa. Su La7 la seconda puntata di Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione (e impegnato in un’intervista a Greta Thunberg) e Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata in supporto, ha conquistato 704mila spettatori e 4,8% (541mila spettatori e il 3,92% di share alla prima puntata). Su Rai3 il film in prima tv Dolceroma, con Lorenzo Richelmy e Luca Barbareschi, ha raccolto 462mila spettatori e il 2,3% di share.

Inoltre da registrare. Tra le native digitali free.

Su Real Time Bake Off Italia – Dolci in forno, ha conseguito mila spettatori e % di share. Sul Nove Sono nata il ventitre 597mila spettatori e 3%. Su TV8 Gomorra – La Serie 354mila spettatori e 1,8

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Tale e quale show)