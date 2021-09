La guerra fra Rai e Mediaset (in danno dei telespettatori)

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: improvvisi cambiamenti di palinsesto per creare difficoltà alla prima puntata di un nuovo programma. Con “Montalbano” usato come un siluro. E la fiction nemica che scappa. Risultato: una beffa continua di chi fa tv ai danni di chi la tv la guarda.

Le irrispettose partite a scacchi coi palinsesti

Avvenire, pagina 17, di Andrea Fagioli.

Per la prima serata di mercoledì 15 settembre i palinsesti e i promo annunciavano su Rai1 il vecchio film Pretty Woman, su Rai2 i nuovi episodi della serie L’ispettore Coliandro e su Canale5 la nuova fiction Luce dei tuoi occhi. Alla fine su Rai1 è andato in onda Il commissario Montalbano previsto per il giorno dopo, su Rai2 il film Il sole a mezzanotte e su Canale5 il film Famiglia all’improvviso. Rinviati alla prossima settimana L’ispettore Coliandro e Luce dei tuoi occhi. Motivo delle variazioni? Una partita a scacchi.

Alla mossa in attacco di Canale5 con Luce dei tuoi occhi, Rai1 avrebbe pensato di rispondere con qualcosa di più robusto che non Pretty Woman (con tutto il rispetto per Richard Gere e Julia Roberts). Allora niente di meglio di un Montalbano che pure in replica della replica mercoledì ha fatto il suo dovere (3.212.000 telespettatori). Lo aveva fatto anche lunedì contro il Grande fratello Vip (3.669.000 a 2.860.000). A quel punto è scattata la contromossa di Canale5 che ha spostato la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Rai2 ha fatto altrettanto per evitare la guerra in famiglia rimandando di sette giorni il poliziotto sui generis interpretato da Giampaolo Morelli messo alle strette dall’ingombrante collega di grado e di richiamo superiori. Comunque, chi non vuole aspettare il 22 può vedersi Coliandro in anteprima su RaiPlay.

