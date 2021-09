Ascolti Tv analisi 16 settembre 2021: Sorelle per sempre cancella Star in the Star. Del Debbio (con Salvini) stacca Formigli (Conte). X Factor 5,8%, calcio Sky 3,9%

Il programma più visto della giornata è stato il Tg1 a 4,850 milioni e 23,94%, Sorelle per sempre a 4,763 milioni e 24,4%, I Soliti Ignoti a 4,349 milioni e 19,3%

In tv di solito si propone un format che assomiglia ad un altro per un complesso di almeno tre motivi. Perché c’è ancora margine per sfruttare l’idea che il competitor ha trasformato in un successo, aggiungendo del plus valore creativo, produttivo, emozionale. Perché male che va s’indebolisce la forza del prodotto del ‘nemico’. Oppure, terzo motivo – più semplicemente – perché si è a corto di idee e si attinge al catalogo internazionale di proposte disponibili in maniera ‘opportunistica’. Difficile dire quale delle tre ragioni appena citate sia prevalsa a Cologno al momento di decidere il lancio di Star in the star, copia sincretica fin qui (ma siamo solo alla prima puntata) bocciata dal pubblico di Tale e quale Show e Il Cantante mascherato (comunque orridi, nonostante si siano dimostrati ottimo prodotto televisivo).

Ma intanto, dicono i meter dopo la prima serata di giovedì 16 settembre, carica di novità e difficilissima, che si può probabilmente scartare definitivamente che la motivazione del progetto fosse la prima tra quelle citate.

In prima serata

Ieri è andata che su Canale 5 Star in the star con Ilary regina della festa e Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci in giuria ha ottenuto solo ha ottenuto 1,947 milioni e l’11% di share. Il programma che ha visto l’eliminazione e lo svelamento di Massimo Di Cataldo (Elton John), ha perso di brutto con il film tv di Rai1. Sorelle per sempre, tratto da una storia vera di scambio nella culla, con Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli nel cast, ha riscosso ben 4,763 milioni di spettatori e il 24,4% di share, stracciando la concorrenza.

Più complicato dire chi si sia aggiudicato la terza posizione. Al netto di simulcast e sommatorie – ieri possibili – è stata su Rete4 la nuova puntata di Dritto e Rovescio, dove Paolo Del Debbio ha puntato molto su Matteo Salvini (picco a 1,350 milioni) prima delle 22.00. La trasmissione stavolta ha avuto 870mila spettatori con il 5,5%, rimanendo sotto il 10% in seconda serata. Del Debbio ha distaccato ampiamente la puntata di esordio stagionale di Piazzapulita su La7. Schierando Giuseppe Conte, Sergio Abrignani, Andrea Crisanti, Tito Boeri, Claudio Borghi Aquilini, Alessandro Di Battista, Marco Minniti, Annalisa Cuzzocrea, Alessandra Sardoni, Stefano Massini e Selvaggia Lucarelli, Corrado Formigli ha totalizzato 681mila spettatori e il 4,3% di share.

Se si somma trasmissione free e pay, ha corso più o meno alla stessa velocita di Dritto e Rovescio, invece, la prima tv di X Factor. Il programma ha avuto 569 mila spettatori e il 2,8% di share su Tv8 e 755mila e il 3% su SkyUno e +1. Complessivamente, la trasmissione con Ludovico Tersigni al posto di Alessandro Cattelan e con Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli in giuri, ha portato a casa, al lordo dell’ascolto differito oltre 1,3 milioni di spettatori con il battesimo delle Audizioni, caratterizzate dalla scelta editoriale di mandare in onda soprattutto cantanti ‘promossi’ alla nuova fase.

Sempre a proposito di Sky, va detto che il complesso dei match di Europa League e Conference League alle 21.00 ha conseguito 843mila spettatori e il 3,9% (con Leicester-Napoli a 462mila e 2,1% e Roma-CSKA a 237mila e 1,1%). Le altre opzioni principali sono arrivate vicine al calcio. Su Italia1 il telefilm Chicago Med ha avuto 884mila spettatori ed il 4,6%. Mentre sulla terza rete Il Verdetto, con Emma Thompson e Stanley Tucci, ha conseguito 863mila spettatori e cultori con il 4% di share. Più staccata su Rai2 la commedia Gli uomini d’oro. Il film con Fabio De Luigi, Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi ed Edoardo Leo nel cast si è fermata a 630mila spettatori e il 3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Star in the star)