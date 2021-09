Ascolti tv 16 settembre 2021: il film di Rai1 umilia il nuovo show di Canale5

Ieri, giovedì 16 settembre 2021, “Sorelle per sempre” 24,41%, “Star in the star” 11,02% e “Chicago Med” 4,61%.

Ascolti tv: Sorelle per sempre fa più del doppio di Star in the star

Una partita impari quella tra le reti ammiraglie generaliste, con il film tv Sorelle per sempre su Rai1 che ha registrato il 24,41% di share media con 4,763 milioni di telespettatori, ovvero più del doppio di quelli raggiunti dal debutto del nuovo programma dell’ammiraglia Mediaset.

Canale5, infatti, proponeva la prima puntata di Star in the star con la conduzione di Ilary Blasi, ovvero la risposta del Biscione al Tale e Quale Show di Carlo Conti, che però ieri sera ha raccolto un misero 11,02% con 1,947 milioni d’italiani collegati. Terza posizione per la serie tv Chicago Med su Italia1 con il 4,61% e 884 mila contatti. Settimana scorsa Chicago Fire aveva portato a casa il 6,29% e 1,3 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con il 5,50% e 870 mila spettatori, poi il film Il verdetto su Rai3 con il 4,02% e 863 mila e il talk show Piazza pulita su La7 con il 4,31% e 681 mila. Si chiude con Gli uomini d’oro su Rai2 al 3,01% e 630 mila contatti, poi X Factor 2021 su Tv8 al 2,8% e 569 mila, a cui vanno aggiunti però i dati di SkyUno+ 3% e 755 mila, ultima posizione per il film Hercules – Il guerriero su Nove all’1,4% e 284 mila. Sui canali Sky Sport le partite di Europa League hanno registrato il 3% di share media.

Ascolti tv daytime

Durante il giorno La vita in diretta su Rai1 al 16,5%, mentre Pomeriggio5 su Canale5 al 12,8%. In access prime Deal with it su Nove al 2,3% e 522 mila e Cortesi per gli ospiti su Real Time all’1,5% e 334 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Sorelle per sempre)