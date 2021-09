Mediaset è in vendita?

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: «Faremo del nostro meglio per essere i più grandi possibili e per dare valore agli azionisti, ma non sappiamo se saremo consolidati o consolidatori, le dimensioni sono importanti», dice Marco Giordani, l’uomo dei conti, parlando del progetto europeo. Ovvero: i Berlusconi potrebbero vendere. Intanto, grazie anche a Towertel e ProsiebenSat, gli utili volano.

Mediaset, l’Italia torna a crescere

MF – Milano Finanza, pagina 9, di Andrea Montanari.

La sensibile crescita della pubblicità in Italia, trainata dalla televisione (vale il 70% dell’intera torta degli investimenti), garantisce a Mediaset (quota di mercato del 37%) il ritorno a margini positivi e all’utile sul core business domestico dopo un 2020 difficile. Le attività nazionali, infatti, hanno archiviato il semestre con ricavi per 963,7 milioni, un ebit di 94,6 milioni (era negativo per 57,6 milioni al 30 giugno 2020) e profitti per 178,9 milioni (rispetto ai -58,3 milioni di un anno prima). L’impatto è dunque stato decisivo per i conti consolidati visto che il giro d’affari è salito da 1,166 a 1,387 miliardi, il risultato operativo è passato da -31,7 a un valore positivo di 198,7 milioni e l’utile è stato di 226,7 milioni rispetto al rosso di 18,9 milioni del primo semestre 2020.

«Il consolidamento tra Ei Towers e Rai Way resta la migliore opzione strategica; lo abbiamo sempre detto», ha dichiarato il cfo Marco Giordani. Ma il focus di Mediaset resta la creazione del polo europeo della tv generalista free. Se la fusione con la controllata Mediaset Espana è stata congelata, il target continua a essere ProsiebenSat.1 dopo che in Francia è stata definita l’integrazione tra Tf1 (Bouygues) e M6 (Rtl-Bertelsmann). Ma riuscire a portare a termine l’aggregazione con la tv tedesca Ps7 non sarà semplice per via delle mire della stessa Bertelsmann che ha più volte dichiarato di voler imitare l’esempio francese e puntare al merger tra Rtle e il broadcaster, di cui Mediaset ora è primo socio. «Faremo del nostro meglio per essere i più grandi possibili e per dare valore agli azionisti ma non sappiamo se saremo consolidati o consolidatori, le dimensioni sono importanti», ha aggiunto Giordani, aprendo di fatto un nuovo scenario. Queste parole possono far intendere che, in caso di un deal con ProsiebenSat.1 e Rtl, Mediaset potrebbe anche rinunciare ad avere il controllo della nuova entità, facendo rivestire a Fininvest un ruolo simile a quello di Exor in Stellantis.

