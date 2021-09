Ascolti Tv analisi 15 settembre 2021: Zingaretti eroso. Sciarelli sotto quota. Sky punta sul Milan, Amazon non sbaglia la prima con l’Inter, ma…

Il programma più visto della giornata è stato il Tg1 a 4,787 milioni e 23,73%. Reazione a catena a 4,325 milioni e 26,44%; Tg5 a 3,9 milioni e 19%

Calcio della Champions League ancora protagonista in tv, mercoledì 15 settembre, con in campo le milanesi (entrambe sconfitte con sfortuna) e, in particolare, Liverpool- Milan su Sky e Inter-Real Madrid sull’esordiente streaming di Amazon Prime. Il secondo giorno del torneo è andato in onda senza problemi con l’emissione in streaming, dopo che il battesimo di Infinity+ la sera prima era stato caratterizzato da un clamoroso crash. In assenza di dati riguardanti la partita di San Siro, trasmessa – tra i vari ex in campo – con una quota di ‘tocco Sky’, un po’ di stile Fox/Dazn by Marco Foroni, ma comunque con un imprinting ‘analogico’, Tv Locale+Mediaset garantito da Sandro Piccinini, bisogna accontentarsi di sensazioni (positive sui social, poche rotelline, qualcuno by timvisionbox). La rete Tim ieri sera, infatti, ha manifestato problemi, e qualcuno ha perfino ipotizzato un improbabile sovraccarico da interisti scatenati sul broadband: ma si tratta di suggestioni senza peso.

Comunque sia, tornando alla Champions League e ai numeri noti, ieri su Sky Liverpool-Milan ha avuto 860 mila spettatori medi, con il 4% di share. Nella stessa fascia Diretta Gol ha avuto 296 mila spettatori medi con l’1,4% di share e così il totale parallele delle 21.00 su Sky ha portato a casa 1,195 milioni di spettatori con il 5,6% di share. Abbastanza, sommato al dato imprecisato di Inter-Real su Prime, da influenzare con forza il complesso delle prestazioni generaliste in prima serata. In tema dato Prime, comunque, Studio Frasi ha prodotto una elaborazione basata sui riflessi della partita di ieri sulla quota di dato Altre, in particolare, considerando anche la frazione delle smart tv. Ed un sussulto dei meter è chiaramente riscontrabile. Negli ultimi cinque mercoledì le Altre avevano fatto 1,473 milioni, mentre ieri sono arrivate a 2,339 milioni. Da registrare, inoltre sempre su Sky, il Totale parallele delle partite di CL alle 18.45: 285 mila spettatori con l’1,7% di share

In prime time

Rai1 ha vinto la serata con un episodio de Il commissario Montalbano, caratterizzato dall’ennesima sbandata del personaggio interpretato da Luca Zingaretti. La replica de Il sorriso di Angelica, con Margareth Madè, ha riscosso 3,2 milioni di spettatori e il 17,1% di share. Nel 2019 lo stesso episodio aveva avuto 4,767 milioni di spettatori e il 21,2% di share. E pare essere iniziato un processo di erosione un po’ più veloce di quello che pareva un patrimonio quasi inscalfibile di popolarità. Canale 5, comunque, è arrivata molto distante, a 2,1 milioni e l’11,5% con Famiglia all’improvviso-Istruzioni non incluse. Sotto le attese è andata Federica Sciarelli: la nuova puntata di Chi l’ha visto? ha convinto 1,957 milioni di spettatori con il 10,8%.

Molto staccate, tutte sotto quota 1 milione, sono arrivate le altre proposte principali: su Italia1 la pellicola Baywatch a 954mila spettatori ed il 5%; su Rete4 Zona Bianca, con Giorgia Meloni ospite di Giuseppe Brindisi a 729mila spettatori con il 4,4%. E poi su Rai2 il film Il sole a mezzanotte a 724mila spettatori e il 3,5% e su La7 Gandhi a 347mila spettatori e il 2,2% di share.

In day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,081 milioni di spettatori con il 18%. Su Canale 5 Paperissima Sprint in versione corta 3,043 milioni di spettatori con uno share del 13,4%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,011 milioni di spettatori con il 4,5%. Su Rai3 Via dei matti a 953mila e 4,4%, Un Posto al Sole 1,6 milioni di spettatori e 7%. Su La7 Otto e mezzo a 1,233 milioni e 5,5% di share. Su Rete4 Stasera Italia a 1,128 milioni e 5,1% e 961mila spettatori e 4,2%. Su Rai2 Tg2 Post 862mila spettatori e il 3,8% di share.

In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,694 milioni di spettatori e 21,% mentre Reazione a Catena ha raccolto 4,325 milioni di spettatori e 26,4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,425 milioni di spettatori e 12,1% mentre Caduta Libera ha avuto 2,3 milioni di spettatori e 15%. Su Rai3 TGR 2,559 milioni di spettatori con 14,7%. Al mattino, su Rai1 Uno Mattina 13,7% e 18,7%, Messa del Papa 14,2%. Su Canale5 Morning News 16,7% e 15,3%. Su Rai2 Rai2 Social Club 3,8% di share. Su Rai3 Agorà 6,7%, Elisir 5,4%. Su La7 Omnibus 3%. Coffee Break 2,5%.

A mezzogiorno. Su Rai1 E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 14,5%. Su Canale 5 Forum 16,7%. Su Rai2 I fatti Vostri 6,6% e 7,6% di share. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,1%. Su La7 L’Aria che Tira 3,6% nella prima parte e 3,2% nella seconda parte. Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 11%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 16,4%. La vita in Diretta 15,3% e 16,7%. Su Canale5 Beautiful 17,1%, Una Vita 18,4% di share, Uomini e donne 23,7% e 21,8% di share, GFVIP al 21,1%, Love is in the air 18,2%, Pomeriggio 5 a 14,1% e 14,4%. Su Rai2 Ore 14 al 4,2%, Detto fatto 3,8%, Italia-Germania di volley 8,5%. Su Rai3 Geo 6,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,3%. Su La7 Tagadà 2,4%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 11,3% di share. Su Canale 5 X-Style 5,7%. Su Rai2 Vitalia 1,1%. Su Rai3 Linea Notte 9,3%. Su Italia1 Nudi e felici 6,5%. Su Rete 4 Si fa presto a dire amore 3,6% di share. Su Real Time Dr. Pimple Popper La Dottoressa Schiacciabrufoli a 3,1% e 3,6%.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: vince Iris

Su Iris Ocean’s Eleven 414mila spettatori con il 2,1%. Su Real Time D’Amore e D’Accordo Vip 338mila spettatori con l’1,5% e 313mila spettatori con l’1,7%. Sul Nove Accordi & Disaccordi 334mila spettatori con l’1,6%. Su Rai4 Il Regno del Fuoco 316mila spettatori con l’1,5%. Su Rai Movie Quanto basta ha ottenuto 293mila spettatori con l’1,4%. Sul 20 Decisione critica 278mila spettatori con l’1,5%. Su Rai Premium Per amore di Daisy, 240mila spettatori con l’1,15%. Su Tv8 X Factor People – 10 Anni di Audizioni 221mila spettatori con l’1,2%. Su Cine34 Immaturi: Il viaggio 210mila spettatori e 1%. Su La5 Pitch Perfect 179mila spettatori con lo 0,9%. Su Law & Order a 179mila e 0,8%. Su La7D The good wife ha raccolto 40mila spettatori con lo 0,2%.

(Nella foto un momento di Inter-Real Madrid)