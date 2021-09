Ascolti tv 15 settembre 2021: Montalbano batte il film di Canale5, poi Chi l’ha visto?

Ascolti tv: nel mercoledì di Champions la spunta la replica di Rai1

In una serata di Champions League con Milan e Inter in campo, ma nessuno in chiaro, la gara degli ascolti tv delle reti generaliste è stata vinta dalla replica de Il commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica su Rai1, che ha registrato il 17,05% di share media con 3,212 milioni di telespettatori. Questi i risultati dell’episodio della fiction negli anni: 11 novembre 2019 il 21,2% e 4,7 milioni, 2 aprile 2018 il 28,34% e 6,5 milioni, 14 marzo 2016 il 34,16% e 8,6 milioni, 8 settembre 2014 il 22,3% e 5,2 milioni, 15 aprile 2013 il 34,19% e 9,6 milioni.

Seconda posizione per il film Famiglia all’improvviso su Canale5 con l’11,50% e 2,117 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 10,3% e 2 milioni con la pellicola Paradiso amaro con George Clooney. Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 al 10,76% e 1,957 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 10,4% e 1,8 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il film Baywatch su Italia1 al 4,98% e 954 mila spettatori, poi il talk show Zona Bianca su Rete4 al 4,40% e 729 mila e il film Il sole a mezzanotte su Rai2 al 3,49% e 724 mila. Si chiude con il film Gandhi su La7 al 2,24% e 347 mila contatti, poi il talk show Accordi&Disaccordi su Nove all’1,6% e 334 mila e X Factor People – 10 anni di audizioni su Tv8 all’1,2% e 221 mila. Le partite di Champions League sui canali Sky Sport hanno registrato il 5% di share media totale.

Ascolti tv daytime

In access prime Guess my age su Tv8 all’1,5% e 344 mila contatti, poi Deal with it su Nove al 2,2% e 484 mila e Cortesi per gli ospiti su Real Time all’1,4% e 303 mila.

