Rai: alla comunicazione Colantoni, che si affretta a “ripulire” i suoi social

Il Fatto Quotidiano, pagina 13, di Gianluca Roselli.

Cambiare la narrazione della Rai. Perché «questa azienda deve tornare ad avere un racconto positivo». Non è possibile, infatti, che «sui giornali quando si parla di Rai lo si fa quasi sempre in negativo». A parlare è Carlo Fuortes, che in questi giorni ha presentato a diversi dirigenti i suoi asset strategici per l’azienda. La comunicazione, dunque, è al primo posto, così come l’attenzione ai conti, come dimostra l’aver nominato capo staff l’ex Cfo Giuseppe Pasciucco. Ma è la narrazione il suo pallino.

Così si è molto rammaricato che la stampa, a seguito delle prime scelte, abbia puntato il dito sulle nomine al maschile. Così, per rivoluzionare l’area comunicazione Fuortes ha fatto una scelta tranchant: basta giornalisti, ci vuole un creativo. Così ecco tirar fuori dal mazzo Pierluigi Colantoni che, dopo un inizio a “comunicazione e immagine” con Costanza Esclapon (era Gubitosi), da un anno dirige i Nuovi Format. Casella cruciale: è il settore dove i cervelli si fanno venire in mente nuovi programmi invece di comprare tutto fuori, magari all’estero. In un anno, però, l’unica idea partorita è stata Sogno azzurro, una docu-serie andata in onda durante gli Europei di calcio, senza grandi risultati.

Gli scheletri nell’armadio

In questi giorni, però, Colantoni è stato molto impegnato a far sparire dal web una sua perfomance senza veli di qualche anno fa (era già in Rai) dove interpreta Anch’io, canzoncina zeppa di stereotipi sul rapporto uomo-donna. Che è un po’ la tematica della sua ampia produzione con chicche come Ikea o L’architetto. Ora, però, quel balletto hot genera imbarazzo. Altra sua perla è lo spot per i Mondiali 2014 in Brasile con il Cristo Redentore in maglia azzurra: l’arcidiocesi di Rio l’ha considerato blasfemo e chiesto alla Rai 7 milioni di euro. Ma quando si è creativi, poco importa.

