Ascolti Tv analisi 14 settembre 2021: Champions a 20,1% su Canale5 e 5,4% su Sky, Infinity+crash. Morgane è geniale. Giordano re dei talk, Gentili giù

Il programma più visto della giornata è stato il primo tempo di Malmoe-Juventus a 5 milioni sulla sola Canale5; il Tg1 a 4,959 milioni. Il primo episodio di Morgane a 4,476 milioni

Calcio protagonista nel bene e nel male, martedì 14 settembre, con la Champions League in primo piano. Il primo turno del torneo è andato forte e senza problemi con l’emissione in chiaro su Canale 5, che ha vinto la serata con Malmoe-Juventus a quota 4,477 milioni ed il 20,15%. E sono andate bene, tutto sommato, sempre alle 21.00, il complesso delle partite su Sky, capaci di raggiungere quota 1,2 milioni con il 5,4% di share (la sola Malmoe-Juve ha avuto 639mila spettatori ed il 2,9%).

Una serie di problemi, invece, si è abbattuto sullo streaming di Infinity+, con la app di Mediaset che ha raccolto proteste ancora più arrabbiate di quelle incamerate da Dazn con i primi tre turni della Serie A, con Cologno che alla fine ha promesso quindici giorni gratuiti agli abbonati colpiti dai disagi, specie quelli che hanno cercato di vedere Villareal-Atalanta, che comunque ha conseguito 205 mila spettatori su Sky, mentre Diretta Gol ha riscosso 297mila spettatori e l’1,3%. Ma torniamo alla prima serata generalista.

In prima serata

Detto che su Canale 5 il primo tempo della Juve ha avuto 5,016 milioni e il 21,54% e secondo tempo 3,951 milioni e il 18,65% va considerato tutto il resto. Si è rivelata un vero fenomeno Morgane, la serie francese di Rai1. Ben promossa e ben prodotta (da Tf1), la storia con Audrey Fleurot nei panni della detective geniale, ha conseguito 4,172 milioni e il 20,6% di share nella media dei due episodi, raccogliendo col primo 4,476 milioni di spettatori e il 19,9% e col secondo 3,886 milioni di spettatori e il 21,48% nel secondo. Il buon traino non ha aiutato più di tanto il battesimo di Porta a Porta. Bruno Vespa con Roberto Mancini e l’Italia che ha fatto sfracelli nel calcio e nello sport durante l’estate in evidenza, ha conseguito 779mila spettatori e il 9,93% di share. Detto che sul podio virtuale sono salite le partite di Sky, si può notare come il film drammatico di Rai2 (Resta con me con Shailene Woodley e Sam Claflin, a 917mila spettatori e il 4,3%) abbia corso alla stessa velocità di tre dei quattro programmi d’informazione a confronto. In sovrapposizione ha vinto la sfida Rete4, con Mario Giordano al 4,8%, Giovanni Floris al 4,5% e Bianca Berlinguer al 3,9%.

In pratica su La7 DiMartedì schierando tra gli ospiti Pierluigi Bersani, Antonella Viola, Gianrico Carofiglio, Barbara Gallavotti, Fabio Rampelli, Marco Damilano, Alessandro Sallusti, Ilaria D’Amico, Giacomo Mameli, Piercamillo Davigo, Massimo Franco, Jasmine Corallo, Elsa Fornero, Stefania Salmaso, Francesca Donato, Alessandro Giuli, Giuliano Cazzola, Paolo Galdieri, Nando Pagnoncelli, Giulio Gambino, Pigi Battista, Filippo Rossi, ha conseguito 843mila spettatori e il 4,5% di share.

Su Rete4, terminando dopo, Fuori dal Coro, senza ospiti politici, ma con i solito focus originali, e nel ristretto bouquet di presenze Andrea Mangiagalli, Rita Dalla Chiesa, Federico Facchinetti, ha avuto 821mila spettatori con il 5,3%. Su Rai3 #Cartabianca, con Matteo Salvini in apertura, oltre che schierando pure Paolo Mieli, Matteo Bassetti, Andrea Scanzi, Poala Ferrari, Daniela Santanché, Linda Laura Sabbadini, Valentina Petrini, Valerio Rossi Albertini, Antonio Caprarica, Yassine Lafram, ha portato a casa solo 715mila spettatori con il 3,9% di share. Malissimo su Italia1 stavolta ha fatto la seconda puntata di Buoni o cattivi. Veronica Gentili anche intervistando Diletta Leotta, si è schiantata a 553mila spettatori ed il 3%.

In tema talk d’informazione, è stata interessante anche la partita dell’access, che ha anche lei scontato la presenza del calcio. Su La7 Otto e mezzo con Corrado Formigli, Sofia Ventura, Tomaso Montanari ospiti di Lilli Gruber, ha riscosso 1,267 milioni e 5,5% di share. Su Rete4 Stasera Italia con Tommaso Labate, Giovanni Minoli, Massimiliano Fedriga, Federico Rampini da Barbara Palombelli, ha ottenuto 1,070 milioni e 4,9% nella prima parte e 926mila spettatori e il 4% di share nella seconda. Infine su Rai2 i venti minuti di Tg2 Post, con Manuela Moreno alla conduzione e Maria Elena Boschi e Luca Ciriani come ospiti, ha avuto solo 672mila spettatori e il 2,87% di share.

In day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,181 milioni di spettatori con il 18,13%. Su Canale 5 Paperissima Sprint in versione corta 3,621 milioni di spettatori con uno share del 16,7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,086 milioni di spettatori con il 4,8%. Su Rai3 Via dei matti a 835mila e 3,94%, Un Posto al Sole 1,443 milioni di spettatori e 6,2%. In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,636 milioni di spettatori e 21,9% mentre Reazione a Catena ha raccolto 4,056 milioni di spettatori e 25,6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,466 milioni di spettatori e 12,8% mentre Caduta Libera ha avuto 2,2 milioni di spettatori e 14,5%. Su Rai3 TGR 2,5 milioni di spettatori con 14,7%.

Al mattino, su Rai1 Uno Mattina 16,9% e 19,6%, Storie italiane 17,7% e 14,9%. Su Canale5 Morning News 15,1% e 13,3%. Su Rai2 Rai2 Social Club 2,9% di share. Su Rai3 Agorà 6,6%, Elisir 4,7%. Su La7 Omnibus 3,3%. Coffee Break 2,25%. A mezzogiorno. Su Rai1 E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 14,9%. Su Canale 5 Forum 16,2%. Su Rai2 I fatti Vostri 5,82% e 6,5% di share. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,6%. Su La7 L’Aria che Tira 3,6% nella prima parte e 3,3% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 11,5%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 17,3%. La vita in Diretta 16% e 16,84%. Su Canale5 Beautiful 16,4%, Una Vita 18,1% di share, Uomini e donne 22,8% e 19,3% di share, GFVIP al 17,5%, Love is in the air 16,6%, Pomeriggio 5 a 12,9% e 13,4%. Su Rai2 Ore 14 al 3,3%, Detto fatto 3,95%. Su Rai3 Aspettando Geo 5,7%. Geo 7,6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,6%. Su La7 Tagadà 1,9%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,9% di share. Su Canale 5 CL Live 12,43%. Su Rai2 Ti Sento 1,95%. Su Rai3 Linea Notte 4,7%. Su Italia1 Bordertown 3,25%. Su Rete 4 The Last Vegas Jobs 4% di share.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: Nove mette in fila 20 e Real Time

Sul Nove Nemico Pubblico 458mila spettatori con il 2,53%. Sul 20 Joker Wild Card 419mila spettatori con l’1,92%. Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 409mila spettatori con l’1,83% nel primo episodio e 337mila spettatori con il 2,2% nel secondo episodio. Su Tv8 The Undoing – Le Verità non Dette 277mila spettatori con l’1,4%. Su Iris La Notte dell’Agguato registra 274mila spettatori con l’1,34%. Su Rai Movie Opera senza autore ha ottenuto 241mila spettatori con l’1,4%.

Su Rai4 Better watch out registra 241mila spettatori con l’1,11%. Su TopCrime The Mentalist a 210mila e 0,9%. Su Rai Premium Cecilia Ahern, 202mila spettatori con l’1%. Su Cine34 Stanno tutti bene 200mila spettatori e 0,94%. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip 182mila spettatori e l’1,2%. Su La7D Downton Abbey ha raccolto 178mila spettatori con l’1%.

Emanuele Bruno

(Il cartello di Infinity)