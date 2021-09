Ascolti tv 14 settembre 2021: la Juventus batte il Malmo e Rai1

Ascolti tv: la partita di Champions su Canale5 vince la serata

Debutta la Champions League su Canale5 con la partita Malmo-Juventus, vinta dai bianconeri per 3 a 0, e l’ammiraglia Mediaset vince la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 20,15% di share media con 4,477 milioni di tifosi collegati. La stessa partita sui canali Sky Sport ha raccolto il 4,5%.

Seconda posizione per la serie tv Morgane – Detective geniale su Rai1 con il 20,6% e 4,172 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 19,87% e 4,476 milioni, secondo episodio 21,48% e 3,886 milioni. Terza piazza per il film Resta con me su Rai2 al 4,3% e 917 mila contatti. Settimana scorsa la stessa rete aveva portato a casa il 4,33% e 712 mila con Castrocaro – Concorso voci nuove, con la conduzione di Paola Perego.

Ascolti tv altre reti

Nella corsa dei talk show politici vince diMartedì su La7 con il 4,5% e 843 mila spettatori, poi Fuori dal coro su Rete4 con il 5,3% e 821 mila e #Cartabianca su Rai3 al 3,9% e 715 mila. Si chiude con Buoni o cattivi su Italia1 al 2,96% e 553 mila contatti, poi Nemico pubblico su Nove al 2,5% e 458 mila e la serie tv The Undoing – Le verità non dette su Tv8 all’1,4% e 277 mila.

Ascolti tv daytime

La vita in diretta riparte su Rai1 dopo lo sciopero e registra il 16,8% di share media, mentre Pomeriggio5 su Canale5 il 13% senza rivali. In access prime Guess my age su Tv8 all’1,5% e 338 mila contatti, poi Deal with it su Nove al 2,4% e 540 mila e Cortesi per gli ospiti su Real Time all’1,2% e 277 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Malmo-Juventus)