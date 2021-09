Ascolti Tv analisi 13 settembre 2021: Zingaretti stoppa Signorini. Reeves sprinta su Statham, Iacona su Porro. Gruber regola Palombelli. Bologna-Verona: Sky stacca Dazn

Alta tensione competitiva tra le ammiraglie. Su Rai1 la replica di "Caccia al tesoro" fa 3,6 milioni, su Canale5 "Grande Fratello Vip" porta casa 2,860 milioni fino a oltre l’una di notte. Porro ‘soft’, con Giuseppe Conte in apertura, soffre il "GF VIP" e viene sorpassato di poco dall’inchiesta sul calcio di "Presa Diretta". Fa bene "Ridatemi mia moglie" per Sky Original.

Con lo sciopero di viale Mazzini il programma più visto è stato Reazione a Catena con 4,450 milioni e 27,8%. Poi l’edizione short del Tg1 a 4,389 milioni e 23,8%

Il calcio proponeva il posticipo Bologna-Verona condiviso da Sky (268mila spettatori e 1,2% by Auditel e post partita a 144 mila e 1%) e Dazn (90mila spettatori by Auditel, raccolti su timvisionbox, smart tv e dt). Ma non è stata la variante sportiva a caratterizzare la griglia tv di lunedì 13 settembre, in una giornata in cui in tv è tornata una concorrenza più palpabile di show e produzioni, sia nel day time che nel prime time.

In prima serata una replica de Il Commissario Montalbano era stata collocata per arrestare il decollo di un’edizione ricca e ambiziosa di Grande Fratello Vip. Nicola Porro ha affrontato Riccardo Iacona aprendo con Giuseppe Conte, mentre sono stati due action a caratterizzare la proposta di Rai2 (Keanu Reeves) e Italia 1 (Jason Statham e Roberto De Niro), mentre in access Barbara Palombelli ha inaugurato con Matteo Renzi la sfida a Lilli Gruber (al rientro con Marco Travaglio, Antonella Viola, Paolo Mieli e Alessandro Sallusti).

Prima serata

In prima serata Rai1 ha riprogrammato Il Commissario Montalbano- Caccia al tesoro, conquistando 3,669 milioni di spettatori ed il 18,3%. L’ammiraglia commerciale ha risposto con il battesimo della sesta edizione di Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini si è presentato con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste e Tommaso Zorzi eccezionalmente in supporto, avendo chiuso nella casa niente meno che Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Amedeo Goria, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Alex Belli, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo, Manila Nazzaro, Tommaso Eletti, Ainett Stephens. Così definito e organizzato il reality ha conquistato 2,860 milioni di spettatori e 20,7% di share, con la coda del programma, oltre l’una e mezza di notte, a 1,037 milioni e il 27%. In pratica ieri si è fotocopiata la situazione dell’anno scorso: quando Signorini aveva perso con lo stesso distacco contro un’altra replica di Montalbano raggiungendo 2,833 milioni e il 19%, con la coda a 1,064 milioni e 25%.

Equilibrata è stata la partita dei film action. Su Rai2 John Wick3 ha avuto 1,168 milioni e il 5,9%. Su Italia1 Killer Elite si è fermato a 1,1 milioni di spettatori ed il 5,6%. Più interessante è stata la sfida dell’informazione tra Nicola Porro e Riccardo Iacona. Sette giorni prima nel periodo in sovrapposizione aveva vinto Quarta Repubblica su Presa Diretta (1,3 milioni ed il 6,7% contro 1,1 milioni e 5,64% della trasmissione di Rai3). Stavolta è prevalso di misura Riccardo Iacona, di due decimali, 4,63% a 4,43%.

Ieri la seconda puntata del programma di Porro ha aperto con Giuseppe Conte e poi ha schierato pure Antonio Tajani, Giovanni Di Perri, Piergiorgio Odifreddi, Alessandro Sallusti, Daniele Capezzone, Filippo Facci, Emiliana Alessandrucci, suor Anna Monia Alfieri, alleggerendo con Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi. Parlando di Green Pass, Danimarca, cartelle esattoriali, reddito di cittadinanza, ritorno a scuola tra trasmissione ha conquistato ‘solo’ 761mila ed il 4,9%, mostrando di soffrire la proposta più robusta delle ammiraglie. Su Rai3 Riccardo Iacona ha conseguito 951mila spettatori pari ad uno share del 4,6%, dopo un avvio di otto minuti a 839mila e 3,7%. Licia Colò, con Eden su La7, ha completato l’offerta di base, portando a casa 383mila spettatori ed il 2,3%. Inoltre da registrare la buona prestazione della miniserie di Sky Original, Ridatemi mia moglie, a quota 525mila spettatori complessivi.

In day time c’è stato lo sciopero parziale delle produzioni della tv pubblica

In access: Le papere pareggiano con Amadeus. Gruber con Travaglio stacca Palombelli con Renzi. Su Rai1 I Soliti Ignoti 3,836 milioni di spettatori con il 17,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,8 milioni di spettatori con uno share del 16,8%. Su Rai2 FBI ha ottenuto 1,080 milioni di spettatori con il 4,8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,061 milioni di spettatori con il 4,8%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,482 milioni di spettatori e 6,74%. Su Rete4 Stasera Italia News 1,1 milioni e 5,1% nella prima parte e 1,171 milioni di spettatori e 5,1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1,637 milioni di spettatori e 72%. In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,666 milioni di spettatori e 22,4% mentre Reazione a Catena ha raccolto 4,450 milioni di spettatori e 27,8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,3 milioni di spettatori e 12% mentre Caduta Libera ha avuto 2,3 milioni di spettatori e 15,4%. Su Rai3 TGR 1,957 milioni di spettatori con 11,6%.

Al mattino, con lo sciopero alla Rai, su Rai1 Il meglio di Uno Mattina Estate 18,9%, Il meglio di storie vere 18%. Su Canale5 Morning News 18,3% e 14,5%. Su Rai3 Geo & geo 4,17% di share. A seguire Elisir d’Estate 4,1%. Su La7 Omnibus 3,6%. Coffee Break Estate 4%. A mezzogiorno. Su Rai1 E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 15,22%. Su Canale 5 Forum 15,8%. Su Italia 1 Sport Mediaset 8,6%. Su La7 L’Aria che Tira 4,8% nella prima parte e 3,8% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Il meglio di Oggi è un altro giorno 11,2%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 16,1%. Il meglio di La vita in Diretta 14%. Su Canale5 Beautiful 17,9%, Una Vita 18,4% di share, Uomini e donne 24,1% e 22,3% di share, Love is in the air 18,6%, Pomeriggio 5 a 14,1% e 14%. Su Rai2 Ore 14 al 4,9%, Detto fatto 4,2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,15%. Su La7 Tagadà 2,3%. In seconda serata. Su Rai1 Sette Storie 8,1% di share. Su Canale 5 GF Vip Live 16,5%. Su Rai2 Marettimo Italian Film Fest 1,5%. Su Rai3 Dante 3,9%. Su Italia1 Tiki Taka 6,76%. Su Rete 4 Gone 3,8% di share.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: Iris batte Tv8 e RaiMovie

Su Iris Un Amore all’Altezza 491mila spettatori e il 2,35%. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua a 390mila spettatori con il 2,2%. Su Rai Movie L’Ora delle Pistole ha ottenuto 390mila spettatori con l’1,84%. Su Rai Premium KatieFforde, 326mila spettatori con l’1,6%. Su Real Time Vite al Limite 314mila spettatori con l’1,6%. Su Cine34 Un’Estate ai Caraibi 309mila spettatori e l’1,5%.

Sul Nove Avamposti 237mila spettatori con l’1,3%. Su 20 Witheout ha raccolto 219mila spettatori con 1,1%. Su TopCrime Delitto ai caraibi a 198mila e 1%. Su Rai4 Vikings registra 184mila spettatori con l’1%. Su La5 Mary is on fire a 171mila spettatori e 0,8%. Su La7d Josephine a 148mila spettatori e 0,8%. Su Rai Sport Triestina-Piacenza di Serie C 46mila spettatori e lo 0,21%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di GF VIP)