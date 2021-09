Ascolti Tv 11 settembre pay & streaming: Napoli-Juve 8% by Auditel, problemi al gol di Koulibaly. Dea contro Viola: Sky batte la DAZN pesata dai meter

Il minuto per minuto di Auditel by Studio Frasi su Napoli-Juventus dice che negli ultimi minuti della partita sul timvisionbox e smart tv c’è stato un calo del 12%, di -150 mila spettatori

Luciano Spalletti ha litigato con Massimiliano Allegri, Vincenzo Italiano ha battuto Gianpiero Gasperini. Il Napoli ha rimontato la Juve, la Fiorentina ha sorpreso l’Atalanta fuori casa. E pure il Venezia ha violato il campo di Empoli. Ma c’era molta attesa, ieri, sabato 11 settembre, soprattutto per la tenuta tecnologica della Rete durante il best match del Maradona, con il pubblico dello streaming – dopo il rientro settembrino – che andava verso la massima concentrazione ‘bittivora’ in un contesto, quello post vacanze, in cui era pure logico prevedere un’attenzione maggiore al ‘big screen’ piuttosto che agli ‘other device’.

Ebbene per Napoli-Juventus, vinta in rimonta per due a uno dai partenopei, con i gol di Alvaro Morata, Matteo Politano e Kalidou Koulibaly nell’ordine, non sono mancate le proteste sui social: deludente è stata giudicata per tutto il primo tempo, senza intoppi, la qualità delle immagini. I lamenti si sono levati alti, invece, nella porzione finale e decisiva della seconda parte della partita. Molti hanno lamentato un fermo immagine prolungato sul gol decisivo di Koulibaly, che così è andato a fare il paio con quello del gol di Chalanoglu in Inter-Genoa, al battesimo del torneo, nell’antologia storica del calcio in tv. E poi le proteste sui social hanno chiamato in causa anche per la trasmissione degli ultimi dieci minuti della gara. Alla sera Atalanta- Fiorentina, vinta dai viola per due a uno sulla Dea, con doppietta di Vlaovic per i toscani e Zapata in gol per i nerazzurri bergamaschi, non ha dato spunto per reclami, ma era trasmessa in condivisione con Sky.

I numeri di Studio Frasi dicono che alle 18 Napoli-Juve ha conseguito 951mila spettatori e l’8%, per quello che riguarda le rilevazioni di Auditel su smart tv, timvisionbox e digitale terrestre. Il ‘crash’ dopo il gol decisivo di Koulibaly, intorno alle 19.48? L’ascolto minuto per minuto di Auditel ne contiene un possibile segno: fino alle 19.47 si viaggia sopra quota 1,150 milioni di spettatori; poi alle 19.51 si scende rapidamente uno scalino fino a 1,032 milioni di spettatori. In generale dalle 19.35 alle 19.50, il calo è di 150 mila spettatori e 12% (di regola l’apparire della rotellina o il fermo immagine generano ascolto zero sui meter interessati dal fenomeno).

Interessanti anche le stime ufficiali su Atalanta-Fiorentina, che potevano consentire un confronto sia su quanto ottenuto dal calcio via Sky che su quanto ottenuto da Dazn, per lo meno per la parte rilevata da Auditel che, come detto, riguarda smart tv, timvisionbox e digitale terrestre. Su Sky la partita ha avuto 531mila spettatori con il 3% di share, mentre sullo streaming misurato dai meter ha avuto 230mila spettatori e l’1,3%, segnale chiaro che potendo scegliere, chi ha entrambe le opzioni di visione, per ora sceglie la pay tv via sat. Ma qualche considerazione ulteriore sarà possibile farla mercoledì, quando Nielsen renderà nota al mercato la total audience dei match appena citati.

Emanuele Bruno

(nella foto il gol di Koulibaly)