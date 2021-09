Antonella Clerici torna al suo mezzogiorno familiare

Antonella Clerici: «Torno in cucina per parlare anche di problemi veri»

Il Giornale, pagina 23, di Paolo Scotti.

L’annuncio era stato drammatico. Intendiamoci: quanto può esserlo un annuncio che riguardi un varietà televisivo. Dopo sedici, trionfali edizioni Antonella Clerici abbandonava il più amato dei suoi show, La prova del cuoco, per voltare totalmente pagina. Casa nuova, città nuova, vita nuova. È nuovo show: nientemeno che il remake del leggendario Portobello. Tutti ricordano com’è finita: l’azzardo non riuscì e per una stagione intera la biondo-rosea conduttrice si tenne in disparte. Finché non s’è decisa a tornare nell’ora prediletta, quella del pranzo, e nel luogo più congeniale, tra i fornelli, a fare (e a fare bene: una media di un milione e ottocentomila spettatori, con punte di due, sono tornati con lei) più o meno quel che faceva prima.

Così da lunedì 13, assieme agli altri programmi del daytime di Rai1 – con Eleonora Daniele, Serena Bortone, Alberto Matano, Monica Giandotti e Marco Frittella – riprenderà anche È sempre mezzogiorno.

Clerici, confessi: non è che lei ha fatto rientrare dalla finestra quel che aveva cacciato dalla porta?

«Non direi. È vero: sempre di cucina si tratta. Ma mentre nella Prova c’erano le ricette, le gare, in È sempre mezzogiorno c’è soprattutto il colloquio. Insomma: la cucina è solo un pretesto. Trovo sia più divertente parlare di tante cose – nutrizione, agricoltura, libri – intorno a un ragù piuttosto che su un divano. Io, per esempio, non so cucinare, né ho la velleità di farlo: eppure anche a casa mia il luogo degli amici non è il salotto (che non ho), ma la cucina. L’ora del pranzo è quella dell’amicizia, della confidenza».

Di cosa chiacchiererete, allora, tra manicaretti e intingoli? È vero che al suo fianco tornerà Anna Moroni?

«Ma no: Anna è venuta solo a trovarmi, e tornerà a farlo, ma solo come amica. Vede, quella del programma io la vivo esattamente come fosse casa mia: in mezzo a un bosco e visitata dagli amici proprio come lo è la mia, ad Arquata Scrivia, tra l’appennino ligure e quello piemontese. Perché quel che dev’esserci nei miei programmi, e che infatti c’è stato in tutti quelli che hanno funzionato – da Ti lascio una canzone a The voice senior, perfino a Sanremo, dove con la regina di Giordania parlammo di biscotti dev’essere il cuore. Io ho bisogno d’interagire, col mio pubblico. Così la “food editor” Angela Frenda risponderà alle lettere, sempre a sfondo culinario, che c’inviano i telespettatori, e il maggiordomo Alfio si recherà addirittura nelle loro case, a cercare di risolvere i loro piccoli problemi domestici».

(Continua su Il Giornale)

(Nella foto Antonella Clerici)