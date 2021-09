Ascolti tv 7 settembre 2021: Canale5 sorpassa Rai1, poi Floris

Ascolti tv: una gara al ribasso per le ammiraglie

In una battaglia per gli ascolti tv al ribasso, alla fine la spunta Canale5 con la miniserie Gloria che registra il 10,50% di share media e 1,852 milioni di telespettatori. Il giorno prima, lunedì 6 settembre, la stessa fiction aveva raccolto l’11,04% e 1,9 milioni.

Seconda posizione per il film Una famiglia a soqquadro su Rai1 con il 10,31% e 1,777 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa rete aveva portato a casa il 13,1% e 2,2 milioni con il documentario D Time – Il tempo di Lady D. Medaglia di bronzo per il talk show diMartedì su La7 con il 6,15% e 1,073 milioni di contatti.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio continua la gara dei talk show politici con Fuori dal coro su Rete4 al 6,24% e 909 mila spettatori, poi #Cartabianca su Rai3 al 4,94% e 837 mila e Buoni o cattivi che debutta su Italia1 al 4,63% e 774 mila.

Si chiude con Castrocaro – Concorso voci nuove su Rai2 con il 4,33% (4,6% nell’edizione del 2020) e 712 mila contatti, poi il film Milano-Palermo, il ritorno su Nove al 2,6% e 494 mila e la serie tv The Undoing – Le verità non dette su Tv8 al 2% con 374 mila. Primo appuntamento su Real Time al 2,2%.

Ascolti tv daytime

Di giorno Pomeriggio5 su Canale5 al 15%, mentre su Tv8 Vite da copertina con Elisabetta Canalis all’1,2% In access prime time Guess my Age su Tv8 al 2,25% e 471 mila telespettatori, poi Deal With It su Nove al 2,3% e 480 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,4% e 281 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Gloria)