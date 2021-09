Ascolti tv 6 settembre 2021: Pif batte facilmente Canale5

Ascolti tv: il film di Rai1 davanti alla miniserie del Biscione

Il film Momenti di trascurabile felicità con Pif su Rai1 ha registrato il 13,49% di share media con 2,616 milioni di telespettatori, vincendo serenamente la gara degli ascolti tv delle reti generaliste. Settimana scorsa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva raccolto il 12,82% e 2,2 milioni con la pellicola Una storia senza nome con Alessandro Gassmann.

Seconda posizione per la miniserie Gloria su Canale5 con l’11,04% e 1,942 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa l’11,76% e 2 milioni con il film La campionessa. Chiude il podio la serie tv Hawaii Five-0 su Rai2 con il 5,73% e 1,202 milioni di contatti. La stessa serie lunedì scorso aveva fatto il 5,84% e 1,1 milioni.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio si piazza Presa Diretta su Rai3 con il 5,64% e 1,099 milioni di spettatori, poi il talk show Quarta Repubblica su Rete4 al 6,75% e 995 mila e il film Godzilla II: King of the Monsters su Italia1 al 5,32% e 922 mila.

Si chiude con il film Palermo-Milano, solo andata su Nove al 2,89% e 532 mila contatti, poi la pellicola Mia moglie per finta su Tv8 al 2,88% e 527 mila e il programma Eden – Un pianeta da salvare su La7 al 2,29% e 383 mila.

Ascolti tv daytime

Nel pomeriggio il debutto di Pomeriggio5 su Canale5 ha registrato il 15% di share media, scontrandosi con la seconda parte di Estate in diretta su Rai1 al 16,5%.

Nel preserale Reazione a catena su Rai1 al 26% e Piatto ricco su Tv8 all’1,75% e 305 mila telespettatori, mentre in access prime time Guess My age su Tv8 all’1,96% e 411 mila, poi Deal with It su Nove al 2,17% e 452 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,3% e 279 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Momenti di trascurabile felicità)