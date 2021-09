Aldo Grasso promuove Non è la Rai, ma dopo 30 anni

Non è la Rai visto con gli occhi di oggi: meritava più elogi

Corriere della sera, pagina 55, di Aldo Grasso.

Ebbene sì, lo ammetto: Non è la Rai non mi piaceva, inutile fingere il contrario. Con gli occhi di oggi (Mediaset ha proposto una maratona sul canale Extra, 163 di Sky, interrotto dalle promozioni di Giorgio Mastrota), è tutto un altro programma ed è possibile condividere molti degli elogi che hanno accompagnato l’anniversario (9 settembre 1991). Allora era prigioniero di alcuni giudizi e di non pochi pregiudizi. Il programma in sé non era molto diverso dall’intrattenimento facile: cruciverbone, giochini telefonici, canzoni, balletti, discoteca, Enrica Bonaccorti, Paolo Bonolis… Per l’esplosione delle cento adolescenti in costume, acerbe e maliziose, si parlava di lolitismo (pregiudizio), di traviamento (al Corriere arrivavano decine e decine di lettere di genitori disperati e un critico alle prime armi ne era colpito), di strategia berlusconiana per intontire il Paese (altro pregiudizio), di deriva televisiva.

Pareva che Non è la Rai fosse solo la risposta Fininvest a I ragazzi del muretto della Rai o alla Piscina di Alba Parietti. Tempi in cui per L’istruttoria di Giuliano Ferrara si parlava di Circo Barnum. I metri di paragone erano altri: Avanzi, Mai dire gol, per qualcuno anche Twin Peaks. La disputa più avvincente era questa: la famosa coppia Arbore-Boncompagni non lavorava più insieme e in molti credevamo (critici ben più titolati di me) che la «tv intelligente» fosse prerogativa del primo e il suo contrario del secondo (senza capire che quella spudoratezza stilistica stava cambiando la tv, nel suo profondo).

(Continua su Corriere della sera)

(Nella foto Ambra Angiolini e Antonella Mosetti a Non è la Rai)