Barbara D’Urso riparte oggi, ma senza trash

La nuova Barbara d’Urso riparte dall’informazione

Libero, pagina 21, di Francesca D’Angelo.

Dimenticatevi le chiacchiere alla Grande Fratello, il gossip e gli scoop da cronaca rosa. Da oggi – per la precisione, dalle 17.35 – va in onda su Canale5 un nuovo Pomeriggio 5 che, al salotto disimpegnato, preferisce il mordente di politica, inchieste e breaking news. La rete ammiraglia ha infatti chiesto a Barbara D’Urso un cambio di passo e lei, da buona aziendalista, ha obbedito: si è rimessa a lavorare, a testa bassa, per confezionare un pomeridiano che fosse più in linea con le attuali esigenze d’ascolto. A occhio, sembra che la nostra abbia fatto decisamente le cose in grande.

Come vedrete infatti oggi, il programma ha letteralmente mutato pelle: la sigla è diversa. Lo studio è diverso. E pure la grafica. «Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque», ha spiegato la D’Urso in una recente intervista rilasciata a Sorrisi e canzoni Tv. Così, visto che la televisione è soprattutto immagine, ha pensato bene di marcare il nuovo corso fin dalla prima inquadratura.

I contenuti

Ma veniamo ai contenuti. Pomeriggio5 si dividerà in due parti. Nella prima, Carmelita si collegherà con i suoi inviati sul campo per raccontare, in presa diretta, i temi caldi della giornata. Dunque, si spinge sul valorizzare le risorse di Videonews, la testata giornalistica sotto la quale rientra Pomeriggio5. Nel secondo blocco, invece, a parlare saranno gli ospiti: ospiti, non opinionisti. Anche questa figura sembra infatti aver fatto il proprio corso (e meno male…) e verrà sostituita da personalità, in studio o in collegamento, che non saranno fisse.

«Fare informazione è un grande privilegio e una grande responsabilità», ribadisce la D’Urso che, tra l’altro, intende portare avanti le proprie battaglie personali: se ci sarà un elemento di continuità rispetto al passato, sarà la tendenza a trasformare in approfondimenti quei temi sociali cari alla conduttrice e al pubblico, quali la lotta al femminicidio e all’omofobia; la denuncia delle violenze nelle case di riposo o gli omicidi stradali.

(Nella foto Barbara D’Urso)