Ascolti Tv 3 settembre: Argentero e Fresi regolano Giannini/Dalla Chiesa. Volano al 9,8% e vanno in finale Egonu & co. Bake Off al 6,9% total Discovery

Prevale il film Al posto tuo, staccando Giancarlo Giannini nei panni del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Chicago PD batte il giallo di Rai2, ma ad andare forte è la semifinale europea di volley, Italia-Olanda, in onda su Rai3 fino alle 22.00 circa, e vinta dalle Azzurre per tre a uno.