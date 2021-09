Ascolti tv 2 settembre 2021: l’Italia non vince, ma fa il botto in Auditel

Ascolti tv: gli azzurri su Rai1 stravincono sulla fiction di Canale5

Era la prima uscita dell’Italia Campione d’Europa dopo la finale di Wembley, ma la partita di qualificazione per i Mondiali in Qatar contro la modesta Bulgaria non è andata oltre il pareggio per gli azzurri di Roberto Mancini, che comunque su Rai1 hanno registrato un ottimo 36% di share media con 7,366 milioni di tifosi collegati.

A una distanza siderale si piazza il film Aenne Burda – La donna del miracolo economico su Canale5 con l’11,6% e 1,784 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il film tv Windstorm 5 – Uniti per sempre sulla stessa rete aveva raccolto l’8,7% e 1,4 milioni. Chiude il podio il film Ogni tuo respiro su Rai3 con il 5,4% e 1,019 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 4% e 619 mila con la pellicola Angel of mine.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con la serie tv N.C.I.S. su Rai2 con il 4,6% e 959 mila spettatori, poi il film Grand Hotel Excelsior su Rete4 con il 4,3% e 722 mila e FBI: Most Wanted su Italia1 con il 3,9% e 664 mila. Si chiude con il film Profumo di donna su La7 con il 2,4% e 391 mila contatti, poi I delitti del BarLume su Tv8 al 2% e 368 mila e il film Notte prima degli esami – Oggi su Nove al 2% e 347 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale Reazione a catena su Rai1 al 25,7%, mentre Caduta libera su Canale5 al 14,6%. Piatto ricco su Tv8 all’1,95% e 319 mila, mentre Guess My Age su Nove all’1,7% e 351 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Italia-Bulgaria)