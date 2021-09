Ascolti Tv analisi 31 agosto 2021: Mamma o papà? sprinta sul docu di Diana. Bene il giallo di Rai3. Giletti oltre il 3,8% con Power Hits su Tv8 e SkyUno

Quasi pari le ammiraglie. Su Canale 5 Cortellesi e Albanese cinici a 2,345 milioni e 13,5% e su Rai1 il documentario D. Time a 2,240 milioni e 13,1%. Biden accende Tg2 Post. Tra le native digitali free, il film di Iris batte le agguerrite proposte di RealTime (Primo appuntamento) e Tv8, ma Power Hits 2021, con Giletti alla conduzione, è andato in onda anche su SkyUno e in radiovisione.

Il programma più visto della giornata è il Tg1 delle 20 a quota 4,4 milioni e 24,5%, al secondo posto Techetechetè con 4 milioni e 19,6%

Ultimi spiccioli di agosto e offerta tv ancora nostalgicamente estiva, quella del 31 del mese, con la trasmissione di Power Hits 2021 su Tv8 e SkyUno (e in radiovisione sulle emittenti del gruppo RTL 102.500), quasi a sancire la fine delle vacanze riproponendo i tormentoni e assegnando a Marco Mengoni e Ma stasera la palma del successo, avendo come conduttore e guest atipico Massimo Giletti. A spezzare la serata in due, per i talk, invece, è stato il discorso alla nazione americana (e al globo) di Joe Biden sull’Afghanistan, trasmesso dentro le versioni più (In Onda) o meno estese (Tg2 Post) degli approfondimenti che si avviano in access prime time.

Il contesto. Rai1 nell’anniversario della morte, ha programmato il docufilm internazionale su Diana Spencer, D. Time, e l’ammiraglia commerciale ha risposto con la commedia Mamma o Papà?. Su Rai2 dopo il talk del Tg2 è andato in onda il film Life, su Rai 3 la prima tv di Doppia Colpa. Cologno ha schierato pure Terminator Genesys su Italia 1 e Men of Honor su Rete4. In queste condizioni, considerati gli ascolti in termini di numero di spettatori raggiunti, a prescindere dalla durata, la graduatoria di prima serata è stata la seguente.

Ascolti tv altre reti

Su Canale 5 la commedia Mamma o papà?, con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Carlo Buccirosso, Matilde Gioli, ha avuto 2,345 milioni di spettatori e 13,5% di share. Su Rai1 il docufilm D. Time – Il tempo di Lady D, con la voce narrante di Laura Chimenti a raccontare un’epopea, ha avuto 2,240 milioni di spettatori e 13,1%. Su Rai3 la pellicola in prima tv Doppia Colpa, con Guy Pearce, Pierce Brosnan, Minnie Driver, Odeya Rush, Clark Gregg, Jamie Kennedy, ha raccolto 1,365 milioni di spettatori pari ad uno share del 7,4%. Su Rai2 Tg2 Post, in onda fino alle 22.00 circa, avendo come ospiti il ministro della pubblica istruzione Patrizio Bianchi, Agnese Pini, Gennaro Sangiuliano, Maurizio Molinari e trasmettendo il discorso di Joe Biden dalla Casa Bianca, ha riscosso 1,175 milioni e il 5,7%; subito dopo film Life-Non oltrepassare il limite si è fermato però a 401mila spettatori ed il 2,4%.

Su Italia 1 il prequel action fantasy Terminator Genisys, con Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke, ha raccolto 869mila spettatori con il 5%. Su La7 la versione large di In onda, con Concita De Gregorio e David Parenzo alla conduzione e tra gli ospiti Francesca Mannocchi, Alessandro Sallusti, Gerardo Greco, Walter Ricciardi, Emanuele Trevi, Luigi Manconi e Monsignor Paglia, ‘contenendo’ anche il discorso di Biden, ha avuto 588mila spettatori con uno share del 3,2%. La prima parte però, con Matteo Renzi, aveva raggiunto quota 1,1 milioni e 5,4%. Su Rete4 il film cult Man of Honor con Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., ha riscosso solo 583mila spettatori ed il 3,6%. Prima, senza allungarsi, Veronica Gentili – alla conduzione di Stasera Italia News – era arrivata a 1,178 milioni ed il 5,7% nella seconda parte.

Più articolata la lettura della prestazione dello show evento targato RTL 102.500. Power Hits Estate 2021 è stato condotto nella prima parte da Massimo Giletti, con al fianco Angelo Baiguini, Federica Gentile e quindi anche Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola Di Benedetto. Lo show – che ha portato sul palco Achille Lauro, Ana Mena, Anitta, Alessandra Amoroso, Alvaro Soler, Annalisa, Blanco, Bob Sinclar, Boomdabash & Baby K, Caparezza, Carl Brave, Carmen Consoli, Colapesce E Dimartino, Cristiano Malgioglio, Dotan, Elettra Lamborghini, Federico Rossi, Francesca Michielin, Fred De Palma, Emma, Evry, Fabio Rovazzi, Fedez, Giusy Ferreri, Gianni Morandi, Goodboys, Irama, Jake La Furia, J-Ax, Kungs, Ligabue, La Rappresentante Di Lista, Loredana Bertè, Madame, Mahmood, Marco Mengoni, Michele Bravi, Molly Hammer, Noemi, Rocco Hunt, Orietta Berti, Ornella Vanoni, Samuel, Sangiovanni, Sfera Ebbasta, Sophie And The Giants, Sottotono, Takagi & Ketra, Tecla Feat. Alfa e The Kolors ed ha eletto campione Marco Mengoni – ha raccolto su Tv8 oltre 453 mila spettatori con il 2,8% di share e su SkyUno ulteriori 151mila spettatori e lo 0,94%, per un totale di oltre 600mila spettatori con il 3,8% di share (senza contare le prestazioni – quindi – ottenute in radiovisione sulle emittenti della famiglia Suraci).

In day time

Su Rai1 Techetechetè 4 milioni di spettatori con il 19,6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,634 milioni di spettatori con uno share del 12,8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1,175 milioni di spettatori con il 5,7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 952mila spettatori con il 4,7%. Su Rai3 la replica di Via dei Matti N 0 a 894mila spettatori e 4,7%, Un Posto al Sole 1,4 milioni di spettatori e 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia News 1,1 milioni e 5,6% nella prima parte e 1,178 milioni di spettatori e 5,7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1,108 milioni di spettatori e 5,4%.

In preserale. Gerry Scotti perde ancora contro Reazione a catena

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,345 milioni di spettatori e 20,5% mentre Reazione a Catena ha raccolto 3,554 milioni di spettatori e 24,4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,2 milioni di spettatori e 11,3% mentre Caduta Libera ha avuto 2 milioni di spettatori e 14,3%.Su Rai3 TGR 2,457 milioni di spettatori con il 15,8%.

Su Rai1 Uno Mattina Estate 15,3%, Dedicato 15%. Su Canale5 Morning News 14,5% e 12,5%. Su Rai 2 Paralimpiadi Tokyo 2020 ha raccolto il 5,3% dalle 2.02 alle 8.30, il 5,5% dalle 8.47 alle 10.10. Su Rai3 Agorà Estate 8,1% di share. A seguire Elisir d’Estate 5,9%. Su La7 Omnibus 3%. Coffee Break Estate 2,2%. Su Rai1 Don Matteo 11,9% e 13,2%. Su Canale 5 la replica di Forum 15,1%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,5%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 3,9% nella prima parte e 3% nella seconda parte.

Su Rai1 Il Pranzo è Servito 9,9%. La replica de Il Paradiso delle Signore 8,9%. Estate in Diretta 11,1% e 16,3%. Su Canale5 Beautiful 18,5%, Una Vita 19,5% di share, Brave and The Beautiful 18%, Love is in the Air 18,1% di share, Inga Lindstrom 10,3%. Su Rai3 Il Commissario Rex al 6,6%, Eccezziunale veramente 3,8%, Geo Magazine 7,1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%. Su La7 Eden 1,7%.

Su Rai1 Le lettere di Madre Teresa 8,2% di share. Su Canale 5 Belli di Papà 11,3%. Su Rai2 Felicità la stagione della rinascita 1,9%. Su Rai 3 Visionari 4,5% e TG3 Linea Notte 6,4%. Su Italia1 Terminator 2 5,8%. Su Rete 4 La legge della notte 1,8% di share. Su La7 Coco Chanel e Igor Stravinsky 1,5%

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare la vittoria del film di Iris

Su Iris Rullo di tamburi 469mila spettatori e 2,6%. Su RealTime per l’esordio della nuova edizione di Primo Appuntamento 462mila spettatori e 2.3%. Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate a 453mila spettatori e 2,8%. Sul Nove Innocenti bugie 409mila spettatori e 2.3%. Su RaiPremium Mister Ignis – L’Operaio che fondò un Impero 367mila spettatori con il 2,1%. Su Rai4 Alien vs Predator 304mila spettatori con l’1,58%. Sul 20 Frozen 246mila spettatori con l’1,3%. Su TopCrime The Mentalist a 201mila e 1%. Su Rai Movie Borg McEnroe 199mila spettatori e 1%. Su La7d Downtown Abbey 194mila spettatori e l’1,2%. Su Cine34 I sognatori a 185mila e 1%. Su La5 Confessione di un marito 162mila spettatori con lo 0,83%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Rtl 102.5 Power Hits 2021)