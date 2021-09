Ascolti tv 31 agosto 2021: Albanese e Cortellesi battono di un soffio Lady Diana

Ascolti tv: il film di Canale5 vince davanti al documentario di Rai1

Uno scontro tra un documentario e una commedia, tra le reti ammiraglie generaliste. La spunta Canale5 con il film Mamma o papà? con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, che ha registrato il 13,5% di share media con 2,345 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 10,1% e 1,2 milioni con la pellicola La casa tra le montagne.

Seconda posizione per il doc D Time – Il tempo di Lady D. su Rai1, dedicato alla Principessa di Galles scomparsa 24 anni fa, che ha fatto il 13,1% e 2,240 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva portato a casa il 14,3% e 2,4 milioni con il film Campeggio a 5 stelle. Medaglia di bronzo per la pellicola Doppia colpa su Rai3 con il 7,5% e 1,434 milioni di contatti. Martedì scorso la stessa rete aveva fatto il 5,8% e 976 mila con Ted Bundy – Fascino criminale.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza Italia1 con il film Terminator Genisys al 5% e 869 mila spettatori, poi il talk show In Onda prima serata su La7 con il 3,2% e 588 mila e il film Men of Honor – L’onore degli uomini su Rete4 con il 3,6% e 583 mila. La classifica si chiude con il concerto Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021 su Tv8 con il 2,8% e 453 mila contatti (3,6% e 600 mila contatti con anche Sky Uno), poi il film Innocenti bugie su Nove con il 2,3% e 409 mila e la pellicola Life – Non oltrepassare il limite su Rai2 al 2,4% e 401 mila. Su Real Time la nuova stagione di Primo appuntamento registra il 2,4% di share media con 462 mila telespettatori, mentre un anno fa lo stesso programma era partito con il 3,4%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Mamma o papà?)