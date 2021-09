Sky schiera Melissa Satta e Antonio Conte

Sky, Conte e Satta nuovi volti dello sport

ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta.

È iniziata la stagione più complicata di sempre per Sky, la prima senza partite in esclusiva di Serie A di calcio, con appena tre match a turno in co-esclusiva, e nella quale bisognerà capire bene il futuro della pay tv come modello di business, valorizzando al massimo la Champions League, l’Europa League, i campionati di calcio di Serie B, di Serie C, la Premier League inglese, i motori e il tennis. Una sfida di sicuro molto intrigante per il nuovo amministratore delegato del gruppo, Andrea Duilio, che dal 6 settembre prenderà ufficialmente il posto di Maximo Ibarra, lontano da Sky già da alcuni mesi.

Intanto, come raccontato nell’evento Sky organizzato ieri sera a Milano nello spazio Spirit de Milan con ingresso riservato ai possessori di green pass, la squadra sport di Sky, spalmata su dieci canali, accoglie due nuovi volti: Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter fresco campione d’Italia, come special guest nelle serate di Champions League e di calcio internazionale; e Melissa Satta, a Sky Calcio Club con Fabio Caressa alla domenica sera, e conduttrice di Goal Deejay in chiusura delle numerose tre giorni di coppe europee. C’è pure un nuovo studio panoramico multisport per il canale all news Sky Sport 24, che compie 13 anni, e nasce Sky Sport 4k (al canale 213) dedicato ai clienti Sky Q via satellite.

Migliaia di ore di sport

Previste, sull’intera stagione, oltre 8.300 ore di diretta tra calcio, motori, tennis, basket, rugby, golf, atletica, padel e tante altre discipline, con un appuntamento molto importante in arrivo come le prossime Nitto Atp Finals di tennis a Torino dal 14 al 21 novembre. Massima copertura degli eventi pure sul sito skysport.it e sui profili social di Sky Sport, che contano 8,3 milioni di follower (il 33% ha meno di 25 anni) e oltre 57 milioni di interazioni nel solo mese di luglio. Ovviamente i destini di Sky in Italia dipenderanno dalla fedeltà o meno del pareo abbonati Sky, e dal conseguente rapporto tra ricavi, in probabile calo, e costi, in sicuro drastico calo visti i tagli agli investimenti in diritti tv (oltre 800 milioni di euro di risparmi all’anno) e la riorganizzazione del personale che porterà alla uscita di 2.750 unità (il 25% della forza lavoro totale) nei prossimi quattro anni.

(Continua su ItaliaOggi)

(Nella foto, da sinistra, Melissa Satta e Antonio Conte)