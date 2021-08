Ascolti tv 30 agosto 2021: Alessandro Gassmann la serata

Ascolti tv: il film di Rai1 davanti alla pellicola in prima visione di Canale5

Mentre partono alcuni programmi del palinsesto autunnale, Rai1 vince ancora con un film con Alessandro Gassmann protagonista. Una storia senza nome, infatti, ha registrato il 12,82% di share media con 2,277 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il film Big Wedding aveva racclto il 14,7% e 2,5 milioni.

Seconda posizione per il film in prima visione La campionessa su Canale5 con l’11,76% e 2,075 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 12,2% e 2 milioni con la pellicola Imparare ad amarti. Chiude il podio il debutto stagionale di Presa diretta su Rai3 con il 7,37% e 1,365 milioni di contatti. Un anno fa il programma di Riccardo Iacona era partito con due punti di share in meno.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera prosegue con la serie tv Hawaii Five-0 su Rai2 con il 5,84% e 1,178 milioni di spettatori, poi il film Godzilla su Italia1 al 6,04% e 1,027 milioni e l’ultima puntata del talk show Controcorrente su Rete4 con il 5,79% e 969 mila. Si chiude con il film The Queen su La7 con il 3,37% e 621 mila contatti, poi Ciao Brother su Nove all’1,8% e 320 mila e Karate Kid III: la sfida finale su Tv8 all’1,5% e 254 mila.

Ascolti tv daytime

In preserale il gameshow Caduta Libera su Canale5 debutta con il 15,7%, mentre Reazione a catena su Rai1 al 24%. In access prime time su Real Time la prima puntata della quindicesima edizione di Cortesie per gli ospiti ha registrato l’1,45% di share media con 291 mila telespettatori. In anno fa lo stesso format aveva raccolto l’1,66% e 361 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Una storia senza nome)