Ascolti Tv 30 agosto 2021 analisi: Una storia senza nome batte La Campionessa. Iacona su Assange prevale su Gentili e Salvini

Non brillano le ammiraglie. Vincono Ramazzotti e Gassmann su Rai1, arriva vicino la pellicola family in prima tv di Canale5. Sul podio arriva Presa diretta, dietro corrono appaiate Rai2, Italia 1 e Rete4, e si difende dignitosamente La7 con The Queen.

Serata con le ammiraglie poco sopra il 10%. Buon esordio di Presa Diretta sul protagonista del caso Wikileaks, si difende bene Controcorrente che punta su una lunga intervista al segretario della Lega

Ultimi spiccioli di vacanze e offerta tv ancora sostanzialmente estiva, ma non troppo, quella del 30 agosto, con l’esordio della nuova stagione di Presa Diretta su Rai3 ed una prima tv su Canale5 tra le proposte in evidenza.

Rai1 ha programmato il film drammatico Una storia senza nome, e l’ammiraglia commerciale ha risposto con La campionessa. Su Rai2 sono andati in onda i telefilm crime ambiantati alle Hawaii, su Rai 3 le inchieste di Riccardo Iacona. Cologno ha schierato pure Godzilla su Italia 1 e Controcorrente su Rete4, con Matteo Salvini tra gli ospiti di Veronica Gentili, mentre La7 si è difesa con un nuovo passaggio di Helen Mirren nei panni di The Queen. Questa la graduatoria di Auditel per numero di spettatori.

Su Rai1 per la pellicola Una storia senza nome, con Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Renato Carpentieri, Jerzy Skolimowski, Antonio Catania, Marco Foschi nel cast, 2,277 milioni di spettatori e 12,8%. Su Canale 5 la pellicola in prima tv La campionessa, con Teresa Palmer, Sam Neill, Sullivan Stapleton, Magda Szubanski, Genevieve Morris, Stevie Payne, ha avuto 2,075 milioni di spettatori pari all’11,8% di share.

Su Rai3 la prima puntata di Presa Diretta, condotta da Riccardo Iacona, e con il caso di Julian Assange come focus, ha raccolto 1,365 milioni di spettatori pari ad uno share del 7,4%. Su Rai2 la prima tv di Hawaii Five- 0 ha avuto 1,127 milioni di spettatori ed il 5,9%. Su Italia 1 la pellicola fantasy Godzilla, con Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Juliette Binoche, Sally Hawkins, ha raccolto 1,027 milioni di spettatori con il 6%.

Su Rete4 il talk politico Controcorrente, con Veronica Gentili alla conduzione e tra gli ospiti Matteo Salvini, Massimo Galli, Michele Emiliano, Licia Ronzulli, Carlo Calenda, Maria Giovanna Maglie, Piero Sansonetti, Francesco Lollobrigida, Matteo Bassetti, Alessandro Sallusti, Alessandro Meluzzi, Klaus Davi, ha totalizzato 969mila spettatori con il 5,8% di share. Su La7 la pellicola cult, The Queen, con Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Sylvia Syms, Alex Jennings, Helen McCrory, ha avuto 621mila spettatori con uno share del 3,4%.

Ascolti tv daytime

In access vincono le teche. Su Rai1 Techetechetè 3,872milioni di spettatori con il 18,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,898 milioni di spettatori con uno share del 14,1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1,038 milioni di spettatori con il 5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 957mila spettatori con il 4,7%. Su Rai3 la replica di Via dei Matti N 0 a 892mila spettatori e 4,6%, Un Posto al Sole 1,409 milioni di spettatori e 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia News 990mila e 5 % nella prima parte e 1,011 milioni di spettatori e 4,9% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1,274 milioni di spettatori e 6,2%. Su Tv8 la replica di 4 Hotel 503mila spettatori con il 2,5%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco 393mila spettatori con l’1,9%. Su Real Time/+1 Cortesie per gli Ospiti 296mila spettatori e l’1,5%

In preserale. Torna Gerry Scotti ma perde. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,3 milioni di spettatori e 20,4% mentre Reazione a Catena ha raccolto 3,634 milioni di spettatori e 24,8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,318 milioni di spettatori e 12% mentre Caduta Libera ha avuto 2,214 milioni di spettatori e 15,7%.Su Rai3 TGR 2,5 milioni di spettatori con il 15,8%. Al mattino, Rai1 comanda su Morning News. Su Rai1 Uno Mattina Estate 17,3%, Dedicato 14,3%. Su Canale5 Morning News 13,9% e 13,5%. Su Rai 2 Paralimpiadi Tokyo 2020 ha raccolto il 5,6% dalle 2.02 alle 8.30, il 6,6% dalle 8.47 alle 10.10. Su Rai3 Agorà Estate 6,2% di share. A seguire Elisir d’Estate 5,9%. Su La7 Omnibus 2,7%. Coffee Break Estate 2,6%.

A mezzogiorno Palombelli in replica batte Don Matteo. Su Rai1 Don Matteo 13,2% e 12,9%. Su Canale 5 la replica di Forum 14,8%. Su Italia 1 Bones Sport Mediaset 8,2%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 3,9% nella prima parte e 2,9% nella seconda parte. Al pomeriggio. Vincono i drammoni di Canale5. Su Rai1 Il Pranzo è Servito 10%. La replica de Il Paradiso delle Signore 8,5%. Estate in Diretta 10,5% e 15,5%. Su Canale5 Beautiful 17,5%, Una Vita 18,6% di share, Brave and The Beautiful 17,9%, Love is in the Air 18,7% di share, Rosamunde Pilcher – Và Dove Ti Porta il Cuore 10,3%. Su Rai3 Il Commissario Rex al 7,4%, Una Pallottola nel Cuore 8,4%, Geo Magazine 7,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,8%. Su La7 Eden 1,7%.

In seconda serata. La7 sorprende con Diana Spencer. Su Rai1 Sette Storie 7,7% di share. Su Canale 5 The Dressmaker – Il Diavolo è Tornato 5,7%. Su Rai2 Raid – Una Poliziotta Fuori di Testa 4,7%. Le Paralimpiadi di Tokyo 2020 3,6%. Su Rai 3 Io li Conoscevo Bene 4,2% e TG3 Linea Notte 5,6%. Su Italia1 I Figli degli Uomini 5,1%. Su Rete 4 Boogie Nights – L’Altra Hollywood 3% di share. Su La7 The Diana Conspiracy 4,1%.

Ascolti tv digitali

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: vince The Missin su Rai Movie su Vite al limite. Su Rai Movie The Missing 419mila spettatori e il 2,3%. Su Real Time Vite al Limite 353mila spettatori e l’1,9% e 394mila spettatori con il 4,4% in seconda serata. Su Rai4 Outcast – L’Ultimo Templare 336mila spettatori con l’1,8%. Sul Nove Ciao Brother 320mila spettatori con l’1,8%. Su Cine34 Sapore di te a 320mila e 1,7%. Su Iris Alibi.com 268mila spettatori con l’1,4%. Su TopCrime Delitto sul lago a 261mila e 1,4%.Su Tv8 Karate KID III – La Sfida Finale 254mila spettatori con l’1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Controcorrente)