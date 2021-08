Ecco le nuove Veline di Striscia la Notizia: due ballerine di Amici

Corriere della sera, pagina 31, di Chiara Maffioletti.

Dall’arena di Amici al bancone di Striscia la Notizia. Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti sono le due nuove veline del tg satirico, che tornerà a presidiare il preserale di Canale5 dal 27 settembre (con una coppia inedita di conduttori: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani). Diciannove anni una (Ravagnani), ventuno l’altra (Pelagatti), sono state scelte per sostituire la coppia di veline più longeva del programma, quella formata da Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silvain. Si conoscono: sui social ci sono i commenti di una sotto i post dell’altra. E hanno anche già lavorato assieme, ultimamente a Il cantante mascherato. Chissà se diventeranno anche buone amiche, come spesso succede a chi condivide mesi, più spesso anni, quello stesso destino.

Di certo hanno già parecchio in comune: entrambe hanno partecipato al talent show di Maria De Filippi, e tutte e due come ballerine. In due edizioni diverse, però. Pelegatti era nel cast dell’edizione 2016-2017 mentre, successivamente, è entrata a far parte del corpo di ballo di Colorado, come di altre trasmissioni. Ravagnani, invece, è stata concorrente, anzi allieva, nel 2019 e anche per lei – che già prima di indossare la tuta del talent aveva avuto esperienze anche all’estero: aveva danzato, ad esempio, per Selena Gomez – le occasioni di lavoro poi non sono mancate. Inoltre, era rimasta anche nella compagnia di danza di Amici. Due professioniste, insomma, che non avranno certamente difficoltà a tenere il ritmo dei Gabibbo, durante gli stacchetti. Tutte e due, poi, sono già decisamente popolari sui social, con oltre centomila seguaci che non si perdono i loro aggiornamenti. Numeri che però sono destinati però a salire e di molto, dopo che Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato il loro nuovo impegno.

(Nella foto, da sinistra, Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti)