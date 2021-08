Ascolti Tv 28 agosto: A grande richiesta (in replica) batte Compromessi sposi. Sul podio il giallo di Rai2

Vince facile il meglio dello show evento di Rai1, A Grande richiesta, che pure aveva zoppicato non poco nel passaggio stagionale 'fresco'. Battuta la commedia in prima tv con Abatantuono e Salemme di Canale 5. Supera quota un milione la pellicola della seconda rete pubblica, Il Killer della porta accanto.

Seconda giornata di campionato con due match, Juventus-Empoli e Fiorentina-Torino, alla sera in primo piano sabato 28 agosto. In prima serata le generaliste si sono presentate al pubblico con la stessa impostazione di sette giorni prima: uno show in replica su Rai1 ed un film di produzione nazionale recente su Canale5. Altri tre film e due serie hanno completato il quadro dell’offerta di base delle emittenti principali in prime time. Questa la classifica dei meter.

Su Rai1 per la replica dello show A Grande Richiesta, con Carlo Conti, Flavio Insinna e Alberto Matano alla conduzione e in onda il meglio delle puntate evento dedicate a Ricchi e Poveri, Patty Pravo e Loredana Bertè, 1,921 milioni di spettatori e il 13,7% di share.

Su Canale 5 la commedia in prima tv, Compromessi sposi, con nel cast Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lorenzo Zurzolo e Grace Ambrose, ha avuto 1,6 milioni di spettatori e il 10,3% di share.

Su Rai2 la prima tv de Il killer della porta accanto con Chelsea Hobbs, Marcus Rosner, Matthew Kevin Anderson nel cast, ha avuto 1,064 milioni di spettatori ed il 6,3%.

Su Italia1 Ritorno al futuro II, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd, Elizabeth Shue al secondo capitolo della saga, ha raccolto 874mila spettatori ed il 5,8%.

Su Rete4 la soap Una Vita ha convinto 773mila spettatori con il 5,2%.

Su Rai3 il film The Front Runner- Il vizio del potere, con Hugh Jackman, Vera Farmiga, ha trovato 447mila spettatori con il 2,9% di share.

Su La7 ma niniserie inglese Downtown Abbey ha totalizzato 227mila spettatori e 2% di share.