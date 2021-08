Ascolti tv 27 agosto digital e pay: Inter-Verona fa il 3,9% su Sky e l’1,4% sulla quota di DAZN by Auditel. Boom TopCrime

Il calcio pay alternativa forte in preserale e prime time con due partite in agenda. Tra le native digitali free in prima serata: Su TopCrime Delitto in cielo 401mila e 2,5%. Su Tv8 Gomorra – La Serie a 387mila e 2,4%. Su 20 Senza nome e senza regole 319mila e 2%.

Primo confronto diretto misurato (in parte) dai meter, per il calcio nazionale, per lo meno per le partite condivise da Sky e DAZN, ieri in tv. Partiva, infatti, venerdì 27 agosto, la rilevazione ufficiale di Auditel dei canali Dazn1, Dazn2, Dazn3, Dazn4, Dazn5, Dazn6, Dazn7, Dazn8, Dazn9, Dazn10, Dazn 11 e Dazn 12. L’analisi in questo caso è tesa a stimare le performance che la piattaforma di streaming che ha vinto la polpa (e non solo) dei diritti tv del calcio di Serie A ottiene sul digital terrestre e sui timvisionbox.

I numeri prodotti da Auditel rappresentano quindi solo una quota parziale del pubblico raggiunto da Dazn, che invece fa calcolare tutta la propria audience, timvision più app, a Nielsen (i dati, su base settimanale, saranno disponibili a partire dal primo settembre).

Ebbene – considerato che stime recenti di Equita, citate da Milano Finanza, suggeriscono che Dazn abbia avvicinato quota un milione di abbonati e che TIMVision invece sia a quota 1,5 milioni – si può estrapolare un primo confronto Sky vs Dazn in questa fase iniziale della contesa per gli abbonamenti e gli ascolti.

Su Sky i nerazzurri fanno 680mila. Auditel accredita 237mila a Dazn2

I numeri eleborati da Studio Frasi dicono che venerdì 27 agosto tra le 20.45 e le 22.34 il canale Dazn2 ha avuto 237mila spettatori e l’1,4% di share. Su Sky, invece, il match in condivisione, Verona-Inter, ha avuto 680mila spettatori ed il 3,9%. Si può quindi dedurre, se davvero Timvision vale almeno la metà di Dazn, che l’audience raggiunta da Sky sia stata superiore a quella di DAZN. Il primo settembre però, quando Nielsen metterà a dispozione le sue stime sulla total audience della partita, avremo un dato più completo.

Vale inoltre la pena registrare le performance delle principali native digitali free in prima serata. Su TopCrime Delitto in cielo 401mila e 2,5%. Su Tv8 Gomorra – La Serie a 387mila e 2,4%. Su 20 Senza nome e senza regole 319mila e 2%. Su Rai4 Face off a 306 mila e 2%. su RaiPremium Purchè finisca bene a 298mila e 1,9%. Su Iris Uomo dei sogni 285mila e 1,7%. Su Cine 34 Romanzo Criminale a 284mila e 1,72%. Sul Nove Tutto quello che non vi ho detto 267mila e 1,8%.