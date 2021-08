Analisi ascolti Tv 26 agosto: Benigni in replica batte Windstorm5. Ancora bene Egonu & co.

Con gli attentati di Kabul in primo piano nei tg e nei talk, in prima serata su Rai 1 Il Mostro a 2,1 milioni e il 13,43%; su Canale 5 Windstorm 5 a 1,4 milioni e 8,7%; su Rai3 Italia-Svizzera 1,282 milioni e 7,25%.

In prima serata vince Il Mostro che batte il quinto inedito capitolo della saga di Windstorm. Bene la nazionale di volley femminile anche sulla terza rete. Attentato a Kabul: equilibrio tra i talk dell’access

Schema della griglia rivisitato, ma concorrenza sempre ridotta ai minimi termini per la tv generalista, inevitabilmente, giovedì 26 agosto. In prima serata c’è stata la sfida tra la pellicola vintage di Rai1, Il Mostro, e la prima tv di Canale 5, Windstorm 5. I telefilm di Rai2 e Italia1, la commedia cult di e con Carlo Verdone su Rete4, il mix volley+ film di Rai3, ma anche l’edizione estesa di In Onda – focalizzata sull’attentato di Kabul -, sono stati gli altri elementi dell’offerta complessiva. Questo il bilancio delle principali emittenti. Ecco la graduatoria per ascolti.

Su Rai1 per la pellicola cult Il Mostro, con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi protagonisti, 2,1 milioni di spettatori e 13,43%.

Su Canale 5 la prima tv di Windstorm5- Uniti per sempre, con Luna Paiano, Hanna Binke, Amber Bongard, ha avuto 1,4 milioni di spettatori pari a 8,7% di share.

Su Rai3 dopo Italia-Svizzera (1,282 milioni e 7,25%), la pellicola Angel of mine con Noomi Rapace, ha raccolto davanti al video 619mila spettatori pari ad uno share del 4%.

Su Rai2 dopo Tg2 Post (1,190 milioni e 6,6% in versione più estesa), Delitti in Paradiso ha conseguito 746mila spettatori con il 4,75% di share.

Su Rete4, dopo la seconda parte di Stasera Italia News (1,136 milioni e 6,3%), il film di Carlo Verdone, L’amore è eterno finchè dura, ha totalizzato 840mila spettatori con il 5,6% di share.

Su La7 la versione estesa di In Onda, con David Parenzo e Concita De Gregorio alla conduzione ed il focus sull’Afghanistan, ha avuto 768mila spettatori con uno share del 5% (prima parte a 936mila e 5,2%).

Su Italia 1 telefilm in prima tv FBI Most Wanted, ha raccolto 723mila spettatori e 4,8%.