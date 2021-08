Analisi ascolti tv 24 agosto: Vince Campeggio a 5 Stelle. Canale5 sopra il 10%, la Champions senza italiane su Italia1 al 6,4%

Sfida tra film nella serata tv del 24 agosto. Prevale l’ammiraglia pubblica

Ben cinque film, con tre prime tv, ma anche un programma giornalistico e una partita dei preliminari, valida per l’accesso ai gironi di Champions League, PSV-Benfica. Era questa l’impostazione della griglia generalista di martedì 24 agosto. In prima serata Rai1 ha schierato un film rosa, Campeggio a 5 stelle, mentre Canale 5 ha proposto la nuova serie di film tv La casa tra le montagne. Su Rai 2 è andato in onda La spia della porta accanto, mentre la terza rete ha trasmesso Ted Bundy. Un action di Rete 4, Sfida sui ghiacci, e su La7, dopo la versione più estesa di In Onda, hanno completato l’offerta di base.

In prime time questo il bilancio delle principali generaliste. Ecco la graduatoria per ascolti.

Vince Campeggio a 5 Stelle che batte la pellicola di Canale5. Italia 1 rimane sul podio con PSV-Benfica. Zac Efron, batte Galifianakis e Seagal

Su Rai1 la pellicola Campeggio a 5 stelle, con Christopher Russell, Emilie Ullerup, Erin Boyes, ha totalizzato 2,4 milioni di spettatori e 14,3%, ripetendo lo stesso share di sette giorni prima.

Su Canale 5 il film tv della serie La casa tra le montagne, con Teresa Scholze, Catherine Bode e Max Herbrechter, in onda fino all’una di notte, ha avuto 1,2 milioni di spettatori pari al 10,1% di share, in progressi di un punto rispetto a sette giorni prima.

Su Italia 1 da Eindhoien il match preliminare di Champions League, PSV-Benfica, ha raccolto 1,1 milioni di spettatori con il 6,4%.

Su Rai3 la pellicola in prima tv Ted Bundy- Fascino Criminale, con Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, ha raccolto davanti al video 976mila appassionati pari ad uno share del 5,8%.

Su Rai2 il film La spia della porta accanto con Zach Galifianakis, Isla Fisher, Jon Hamm, ha convinto 821mila spettatori con il 5% di share.

Su Rete4 il film Sfida tra i ghiacci, con Steven Seagal e Michael Caine, ha totalizzato 658mila spettatori con il 4,3% di share.

Su La7 per la versione lunga di In Onda, con David Parenzo e Concita De Gregorio alla conduzionee tra gli ospiti Tito Boeri, Sergio Cofferati, Fabrizio Pregliasco, Emma Bonino, Toni Capuozzo, Goffredo Buccini, Marianna Aprile, Sergio Pirozzi, Mons. Domenico Sigalini, Marco Cappato, 609mila spettatori ed il 3,8%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Campeggio a 5 Stelle)