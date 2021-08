Ascolti Tv 23 agosto 2021: Big Wedding batte Imparare ad amarti. Ranucci in replica su big pharma travolge Gentili

Le indagini di Report sulla qualità e la sicurezza di certi farmaci acquisiti dalle società farmaceutiche in Cina e Oriente vanno ancora forte

La crisi afghana, il femminicidio di Acitrezza, Sampdoria-Milan trasmessa da Dazn ma anche da Sky in prime time. C’era questo e altro ancora in primo piano nella griglia generalista e pay di lunedì 23 agosto. In prima serata questo il bilancio delle principali emittenti in chiaro, in un contesto in cui le ammiraglie e La7 hanno schierato dei film, Rai2 due telefilm, Rai3 le repliche di Report, Italia 1 la replica di Roberto Giacobbo, Rete4 il talk Controcorrente. Alla sera questa la graduatoria per ascolti.

Ascolti tv reti generaliste

Su Rai1 per la pellicola Big Wedding, con Robert De Niro, Robin Williams, Diane Keaton, Ben Barnes, Katherine Heigl, Susan Sarandon, Amanda Seyfred nel cast, 2,5 milioni di spettatori e 14,7%. Su Canale 5 la pellicola in prima tv Imparare ad amarti, con Julie de Bona, Ary Abittan, Mélanie Guth, ha avuto 2 milioni di spettatori pari al 12,2% di share. Su Rai3 la replica di Report, condotta da Sigfrido Ranucci, ha raccolto 1,160 milioni di spettatori pari ad uno share del 7%.

Su Rai2 la prima tv di Hawaii Five- 0 ha avuto 1,070 milioni di spettatori ed il 6,2%. Quindi Ncis New Orleans ha avuto mila spettatori ed il %. Su Italia 1 la replica di Freedom- Oltre il confine, con Roberto Giacobbo alla conduzione, ha raccolto 717mila spettatori con il 5,5%.

Su Rete4 il talk politico Controcorrente, con Veronica Gentili alla conduzione e tra gli ospiti Ignazio Larussa, Gianluigi Paragone, Fabrizio Pregliasco, Cesara Buonamici, Giuliano Cazzola, Nunzia De Girolamo, Maria Giovanna Maglie, Federico Rampini, Antonio Caprarica, Piero Sansonetti, Corradino Mineo, Farian Sabahi e Oliviero Toscani, ha totalizzato 596mila spettatori con il 4% di share. Su La7 la pellicola cult, The Interpreter, con Nicole Kidman, Sean Penn e Catherine Keener ha avuto 472mila spettatori con uno share del 3,1%. Inoltre, su Nove Ma tu di che segno sei? 285mila e 1,8%.Su Tv8 Karate Kid II- La storia continua a 282 mila e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il cast di Big Wedding)