Ascolti Tv 21 agosto: Mannoia in replica batte facile Sharm El Sheikh. Bene Ritorno al futuro

E’ partito il calcio, ma ancora senza dati di ascolto per TimVision e Dazn

E’ venuta a mancare Nicoletta Orsomando, ed è partito il campionato di Serie A, il primo dell’era a predominio streaming, proponendo al pomeriggio Inter-Genoa, in esclusiva su Dazn e TimVision, e un confronto trasmesso anche da Sky alla sera. In prima serata la griglia, calcio a parte, ha proposto lo stesso schema di sette giorni prima, con tante repliche e film in primo piano sulle principali emittenti generaliste. Questa quindi la classifica dei meter per numero di spettatori di sabato 21 agosto.

Su Rai1 per la replica di La musica che gira intorno con Fiorella Mannoia alla conduzione e tra gli ospiti Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori Sas, Carlo Conti, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Riccardo Cocciante, Zucchero, 1,648 milioni di spettatori e 13,1% (1,8 milioni di spettatori e il 15,8% di share la settimana scorsa).

Su Canale 5 il nuovo passaggio della commedia Sharm El Sheikh- Un’estate indimentacabile con Enrico Brignano e Giorgio Panariello, ha conquistato 1,370 milioni di spettatori e 9,8% di share.

Su Italia 1 il titolo cult Ritorno al futuro, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd, ha raccolto 977mila spettatori ed il 7,2%.

Su Rai2 il film in prima tv Il prezzo della vendetta con Rosalie Thomass e Johann von Bülow, ha avuto 876mila spettatori ed il 6,4%.

Su Rete4 la soap spagnola Una Vita ha totalizzato 777mila spettatori ed il 5,7%.

Su Rai3 il film Lo scandalo Kennedy con Jason Clarke e Kate Mara, ha avuto 509mila spettatori con il 3,6% di share.

Su La7 Downtown Abbey ha totalizzato 254mila spettatori e 2,5% di share.