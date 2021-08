Analisi ascolti Tv 19 agosto: Bene l’ultima replica di Argentero, male Bocci su Leonardo che pareggia con Delitti in paradiso

Su Rai 1 Doc-Nelle tue mani in replica a 2,058 milioni e il 14,7%. Su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza a 1,061 milioni e 7,7%. Su Rai2 Delitti in Paradiso 1,052 milioni e 8,6%.

Con la penetrazione del mezzo ai minimi termini solo tre emittenti sopra quota un milione.

Schema immutato e vitalità asfittica per la tv generalista, inevitabilmente, con il bacino di ascolti ridotto ai minimi stagionali, giovedì 19 agosto. In prima serata nella griglia la sfida tra la fiction in replica di Rai1 e il docu-entertainment flop di Canale 5, e poi tre pellicole cinematografiche, la compilation di Battiti Live su Italia 1 ed il telefilm fresco di Rai2. Questo il bilancio delle principali emittenti. Ecco la graduatoria per ascolti.

In prima serata vince la replica di Doc-Nelle tue mani. Delitti in paradiso batte il supermix di Battiti Live e arriva sul podio,dietro la replica de La grande bellezza

Su Rai1 per la replica dell’ultima puntata di Doc-Nelle tue mani, con Luca Argentero e Matilde Gioli protagonisti, 2,058 milioni di spettatori e 14,7%.

Su Canale 5 la replica di Viaggio nella grande bellezza, con Cesare Bocci alla conduzione e alle prese con Leonardo Da Vinci e il Rinascimento, ha avuto 1,061 milioni di spettatori pari a 7,7% di share.

Su Rai2 il telefilm Delitti in Paradiso, ha conseguito 1,052 milioni di spettatori con l’8,6% di share.

Su Rai3 la pellicola Doppio Sospetto con Veerle Baetens e Anne Coesens, ha raccolto davanti al video 877mila spettatori pari ad uno share del 5,7%.

Su Italia 1 il remix dello show evento di RadioNorba, Cornetto Battiti Live Compilation, con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alla conduzione, ha raccolto 859mila spettatori e 8,2%.

Su Rete4 l’evergreen Il Bisbetico domato, con Adriano Celentano e Ornella Muti, ha totalizzato 704mila spettatori con il 4,9% di share.

Su La7 la pellicola cult ma attualissima Viaggio a Kandahar, ha avuto 319mila spettatori con uno share del 2,6%.