Ascolti tv 17 agosto 2021 analisi: rivince Love is all you need. Canale5 sotto il 10%, la Champions senza italiane su Italia1 al 6,3%

Su Rai 1 il nuovo passaggio del film rosa tedesco Love is all you need a 2,072 milioni e 14,3%. Su Canale 5 il film tv La casa tra le montagne a 1,063 milioni e 9,1%. Su Italia 1 la partita dei preliminari di Champions League, Monaco-Shakhtar, a 995mila e 6,3%

Ascolti tv dinamiche: prevale il film tedesco all’ennesimo passaggio sull’ammiraglia pubblica sulla collana di film tv inedita di Canale5. Un milione per i preliminari di Champions League su Italia1

Una partita dei preliminari, valida per l’accesso ai gironi, Monaco-Shakhtar Donetsk, con Roberto De Zerbi coach della squadra ospite, apriva la Champions League edizione 2021-2022 in chiaro su Mediaset, andando in onda su Italia 1, già accesa sul calcio nei giorni precedenti con la Coppa Italia.

Era questa la principale novità della griglia generalista di martedì 17 agosto. In prima serata Rai1 ha schierato un film rosa super cult, Love is all you need, mentre Canale 5 ha proposto la nuova serie di film tv La casa tra le montagne. Su Rai 2 non è mancato all’appello il telefilm crime tedesco, Cobra 11, mentre la terza rete ha trasmesso un film. Un action di Rete 4 e su La7, dopo la versione più estesa di In Onda, il documentario Segreti Reali, hanno completato l’offerta di base. In prime time questo il bilancio delle principali generaliste. Ecco la graduatoria per ascolti.

Ascolti tv tutte le reti

Su Rai1 la pellicola Love is all you need, con Pierce Brosnan e Trine Dyrholm, ha totalizzato 2,072 milioni di spettatori e 14,3% (l’anno scorso il 9 di agosto era arrivata al 13,5%). Su Canale 5 il film tv della serie La casa tra le montagne, con Teresa Scholze, Catherine Bode e Max Herbrechter, ha avuto 1,063 milioni di spettatori pari al 9,1% di share. Su Italia 1 il match preliminare di Champions League, Monaco-Shakthar Donetsk, ha raccolto 995mila spettatori con il 6,3%.

Su Rai2 il telefilm Squadra Speciale Cobra 11 ha convinto 806mila spettatori con il 5,3% di share. Su Rai3 la pellicola Mistero a Crooked House, con Max Irons e Glenn Close, ha raccolto davanti al video 735mila appassionati pari ad uno share del 4,9%. Su Rete4 il film Special Forces-Liberate l’ostaggio, con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Raz Degan, ha totalizzato 621mila spettatori con il 4,4% di share. Su La7 dopo In Onda (on air fino alle 21.55 con 724mila spettatori ed il 4,4%) il documentario Segreti Reali, ha avuto 229mila spettatori con uno share del 2,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Love is all you need)