La storia di McDonald’s sgonfia Balloon, poi la Coppa Italia. Afghanistan: Tg2 Post batte Controcorrente

Altre Tv, Tv 8 e Nove battono La7

Le immagini terribili dall’aeroporto di Kabul e – in corrispondenza della prima serata italiana, a partire dalle 21.45 – il discorso di Joe Biden agli americani e al mondo sulla situazione afghana hanno siglato la giornata e la serata tv di lunedì 16 agosto. Il green pass, l’evoluzione della pandemia, gli sbarchi, l’economia, il caldo ma anche il timore di nubifragi, il terremoto ad Haiti hanno inoltre contraddistinto gli argomenti dei contenitori e delle news.

In prima serata questo il bilancio delle principali emittenti generaliste, in un contesto in cui le ammiraglie e La7 hanno schierato dei film, Rai2 una versione estesa di Tg2 Post, Rai3 la replica di Report, Italia 1 la Coppa Italia, Rete4 il talk Controcorrente, acceso anche lui sull’Afghanistan. Alla sera questa la graduatoria per ascolti.

Su Rai1 per la pellicola The Founder, con Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Laura Dern e Linda Cardellini, 1,8 milioni di spettatori e 12,4%.

Su Canale 5 la pellicola in prima tv Ballon-Il vento della libertà, con Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston, Terence Stamp nel cast, ha avuto 1,565 milioni di spettatori pari all’11,3% di share.

Su Rai2 la versione estesa di Tg2 Post, con focus sull’Afghanistan e l’intervento di Joe Biden sulla crisi in oriente, ha avuto 1,2 milioni di spettatori ed il 7,4% fino alle 22.30 circa. Quindi Ncis New Orleans ha avuto 670mila spettatori ed il 4,9%.

Su Italia 1 la partita di Coppa Italia, Sampdoria-Alessandria, con Riccardo Trevisani alla telecronaca, ha raccolto 946mila spettatori con il 6%.

Su Rai3 la replica di Report a 791mila spettatori pari ad uno share del 5,2%.

Su Rete4 il talk politico Controcorrente, con Veronica Gentili alla conduzione ha totalizzato 767mila spettatori con il 5,8% di share.

Su Tv8 Karate Kid- Per vincere domani a 446 mila e 3,1%.

Su Nove Finchè giudice non ci separi 403 mila e 2,6%.

Su La7 la pellicola cult, Page Eight ha avuto 290mila spettatori con uno share del 2%.