Ascolti Tv 15 agosto: Cortellesi irresistibile anche in replica. Canale 5 sotto il 10%. Poi Rai2 su Kabul, Toro e Kilimangiaro

Ascolti, trend: Prevale nettamente il film di Rai1, poi arriva la soap di Canale 5, sul podio la Coppa Italia; va forte Tg2 Post sull’Afghanistan

Pausa ma fino ad un certo punto. Coppa Italia e Motomondiale hanno comunque costituito appuntamenti sportivi rilevanti per gli appassionati e non hanno riposato a Ferragosto, caratterizzando in parte la programmazione televisiva domenica 15 agosto. Alla sera Rai1 ha trasmesso la pellicola Nessuno mi può giudicare e Canale ha risposto con la soap Grand Hotel. Su Rai2 dopo una versione speciale e allungata di Tg2 Post dedicata alla caduta di Kabul, al posto di Delitti in paradiso è andato in onda il film In punta di piedi con la morte, mentre su Rai 3 c’è stata Camila Raznovich in versione prime time. Mediaset ha proposto la partita di Coppa Italia, Torino-Cremonese su Italia 1 e il film cult Basic Instinct su Rete4. La miniserie in replica, Tut-Il destino di un faraone, è stata la scelta puramente conservativa de La7. Questa la graduatoria della prima serata generata definita da Auditel in base al numero di spettatori.

Su Rai1 la commedia Nessuno mi può giudicare, con Paola Cortellesi e Raoul Bova, ha riscosso 2,130 milioni di spettatori e 16,3%.

Su Canale 5 la nuova puntata di Grand Hotel- Intrighi e Passioni, con Yon Gonzalez, Amaia Salamanca, Pedro Alonso, ha conquistato 1,150 milioni di spettatori e il 9,8%.

Su Rai2 Tg2 Post- Speciale Kabul in onda fino alle 22.00 circa ha avuto 1,094 milioni di spettatori e 7,9%. Il film In punta di piedi con la morte ha riscosso 452 mila e 3,8% di share.

Su Italia 1 la partita di Coppa Italia, Torino-Cremonese, vinta dai granata ai rigori, ha riscosso 869mila spettatori e 7%.

Su Rai Tre il nuovo appuntamento con Kilimangiaro Estate in versione da prima serata, con Camila Raznovich alla conduzione, ha avuto 724mila spettatori e il 5,6%.

Su Rete4 la pellicola Basic Instinct, con Sharon Stone e Michael Douglas , h a totalizzato 519mila spettatori e il 4,3%.

Su La7 per Tut – Il destino di un faraone, 335mila spettatori e 3,2%.