Ascolti tv 14 agosto 2021: Fiorella Mannoia in replica davanti al film di Canale5

Ascolti tv: il film di Rai2 batte la Coppa Italia su Italia1

In programmazione nella serata di vigilia di Ferragosto, di “fresco”, c’è solo la Coppa Italia. Così la replica de La musica che gira intorno con Fiorella Mannoia registra su Rai1 il 15,8% di share media con 1,816 milioni di telespettatori, vincendo senza problemi la gara degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera. Seconda posizione per il film Immaturi – Il viaggio su Canale5 con l’8,2% e 1,017 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa il film Femmine contro maschi sulla stessa rete aveva raccolto il 10,60% e 1,4 milioni. Medaglia di bronzo per il film Ambigua ossessione su Rai2 con il 6,4% e 865 mila contatti.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza la partita di Coppa Italia tra Cagliari e Pisa su Italia1 con il 4,9% e 654 mila tifosi collegati, poi il film Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto al 4% e 473 mila su Rete4 e il film L’ora di religione su Rai3 al 3,3% e 423 mila. La classifica si chiude con la serie tv Gomorra su Tv8 al 2,5% e 325 mila contatti, poi Downton Abbey su La7 all’1,9% e 230 mila e Scomparsa – Il caso Ragusa su Nove al 2% e 264 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Fiorella Mannoia)