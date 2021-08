Ascolti Tv 14 agosto: Mannoia stacca Immaturi-Il viaggio. Il giallo di Rai2 batte Cagliari-Pisa

Su Rai1 per la replica di La musica che gira intorno 1,8 milioni e 15,8% di share. Su Canale 5 la pellicola Immaturi – Il viaggio 1,017 milioni di spettatori e 8,2%.

Ascolti, a Rai1 basta la replica dello show canoro di gennaio di Fiorella Mannoia

Con un gran caldo, terminate le Olimpiadi, ad un passo da Ferragosto è stata la Coppa Italia – all’esordio su Mediaset – la variante inedita di una serata tv estiva, quella del 14 agosto, in cui le generaliste hanno schierato tante repliche e tanti fondi di magazzino.

In prima serata c’era una sfida classica, film contro show, per quello che riguarda le ammiraglie, con la commedia Immaturi-Il viaggio su Canale 5 alle prese con la replica di Canzone Segreta. E poi c’erano film su Rai2 e Rai3, mentre Italia1 trasmetteva la nuova formula della Coppa Italia. La pellicola su Rete4 e Downtown Abbey su La7 completavano il quadro generale. Ecco la graduatoria per ascolti secondo Auditel.

Su Rai1 la replica dello show musicale trasmesso a gennaio, La musica che gira intorno, con Fiorella Mannoia alla conduzione e sul palco a cantare, ha totalizzato 1,816 milioni di spettatori e 15,8%.

Su Canale 5 la commedia nostalgico/vintage Immaturi-Il Viaggio, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ambra Angiolini, Ricky Memphis tra i protagonisti ha avuto 1,017 milioni di spettatori pari all’8,2% di share.

Su Rai2 il film giallo Ambigua Ossessione, con Lauralee Beh, Jon Briddeli, Virginia Tucker, Heather Hopkins, ha avuto 865mila spettatori con il 6,4% di share.

Su Italia 1 l’incontro Cagliari-Pisa, valido per la Coppa Italia, ha raccolto 654mila spettatori con il 4,9%.

Su Rete4 la pellicola Travolti da un insolito destino nell’azzurro made di agosto, ha totalizzato 473mila spettatori con il 4% di share.

Su Rai3 la pellicola L’ora di religione ha raccolto davanti al video 423mila spettatori pari ad uno share del 3,3%.

Su La7 la miniserie cult Downtown Abbey, ha avuto 230mila spettatori con uno share di 1,9%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento dello show di Fiorella Mannoia)