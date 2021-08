Ascolti tv 11 agosto 2021: Piero Angela vince ancora contro la Hunziker

Ascolti tv: il programma di divulgazione scientifica di Rai1 davanti alla replica del talent show di Canale5

Un altro mercoledì sera televisivo vinto da Superquark su Rai1, che ha registrato il 13,43% di share media con 1,887 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma di divulgazione scientifica di Piero Angela aveva raccolto il 12,2% e 1,871 milioni, quindi ascolti tv fotocopiati. Seconda posizione per la replica di All Together Now su Canale5 con il 10,90% e 1,423 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il talent show condotto da Michelle Hunziker aveva portato a casa il 9,1% e 1,3 milioni. Chiude il podio il film Un figlio all’improvviso su Rai3 con l’8,27% e 1,284 milioni di contatti. Mercoledì scorso la stessa rete aveva fatto il 7,5% e 1,276 milioni con la pellicola Quasi amici – L’importante è avere ragione.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste continua con la serie tv Chicago Fire su Italia1 con il 6,88% e 1,052 milioni di spettatori, poi il film La nostra seconda vita su Rai2 al 6,29% e 957 mila e il talk show Zona bianca su Rete4 al 5,39% e 670 mila. A seguire Hunting Hitler su La7 al 2,40% e 289 mila contatti, poi X Factor – 10 anni di audizioni su Tv8 all’1,8% e 264 mila e il film Un week end da bamboccioni su Nove all’1,8% e 264 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Piero Angela)