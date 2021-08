Calcio: una guida per vederlo in tv, con tutti gli abbonamenti

Gli sportivi nel panico: per le partite una babele di piattaforme e offerte

Il Sole 24 Ore, pagina 4, di Andrea Biondi.

Dopo tante discussioni è il momento di mettersi davanti alla Tv per godersela (o almeno si spera) questa offerta di calcio attraverso il piccolo schermo (anche se il concetto è datato perché gli schermi sono più di uno, e indipendenti dalla Tv). Il primo appuntamento è con la finale della Supercoppa Uefa fra Chelsea e Villareal, stasera su Amazon Prime Video. E qui, a meno che non ci si trovi in qualche bar, pub o hotel abbonato a Sky (che con Amazon ha stretto un accordo) per vedere il match servirà lo streaming di Prime video. Eccolo il primo assaggio del triennio in cui lo streaming si è imposto come modalità prevalente di fruizione del prodotto calcio. E se è vero che ci sarà più possibilità di scelta, dall’altra parte occorre tenere in considerazione un altro punto fermo: un solo abbonamento non basterà più.

La novità più rilevante è senz’altro la Serie A andata, tutta, a Dazn in partnership con Tim. Per Dazn come per Timvision, che nel suo abbonamento comprende fra le varie properties Dazn, il costo mensile è di 29,99 euro. Sette partite alla settimana saranno in esclusiva totale. Perle altre 3 – sabato ore 20.45, domenica ore 12.30 e lunedì alle 20.45 – ci sarà la “co-esclusiva” (bizzarro neologismo, ma in fondo efficace) con Sky (5 euro al mese dall’1 ottobre per il pacchetto Calcio, con costo azzerato fino al 30 settembre). Ma, come detto, il nuovo dominus della Serie A non è comunque l’unica sorpresa.

La Champions League

L’esclusiva dei 16 migliori match del mercoledì (oltre alla finale di Supercoppa Uefa) ad Amazon renderà infatti necessario un abbonamento ad Amazon Prime (36 euro all’anno o 3,99 curo al mese) che prevede, come si legge sul sito, «consegne illimitate in i giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni» oltre che il servizio di video on demand Amazon Prime Video.

A trasmettere la massima competizione europea saranno Sky e Mediaset. A inizio febbraio la prima ha comunicato i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione (escluse le 16 su Amazon Prime video). Le partite saranno visibili su Sky e Now Tv. Dal canto suo Mediaset ha ottenuto l’esclusiva in chiaro, che andrà su Canale5, della migliore partita del martedì, e quindi 16 match, e per la finalissima oltre a poter trasmettere – e questa è la vera grande novità – in streaming gli altri, 104 match (da cui restano sempre esclusi i 16 Amazon). Una offerta, dunque, speculare a quella di Sky anche se con la polpa pay solo in streaming. «Il prezzo dell’abbonamento anche con l’aggiunta della Champions sarà di 7,99 euro al mese».

