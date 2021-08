Sky e Amazon si accordano per far vedere la Champions in bar e hotel

La Gazzetta dello Sport, pagina 29, di Elisabetta Esposito.

La domanda era stata fatta anche durante la presentazione del palinsesto Champions di Prime Video per le 17 partite (le migliori 16 del mercoledi + la Supercoppa europea di domani tra Chelsea e Villareal) che la piattaforma Amazon ha acquistato in esclusiva: «Con la visione in streaming come faranno bar, ristoranti ed hotel?». Allora Marco Foroni, Business Lead Sports di Prime Video per l’Italia, si era dovuto limitare rispondere con un «presto ci saranno novità», ma ieri è arrivata la notizia: Sky ha infatti annunciato un accordo triennale con Amazon che permetterà a tutti i locali pubblici abbonati a Sky Business di accedere via satellite ai contenuti Champions di Prime Video.

In questo modo l’offerta per il torneo più importante d’Europa si completa, visto che Sky già offriva a tutti i suoi abbonati le altre 121 partite (oltre a Europa League e Conference League). I match saranno visibili sul nuovo canale Prime Video Sportsbar, attivo negli orari della competizione, così come il pre e il post partita.

Le novità

La produzione resta quella di Prime Video, quindi sarà possibile entrare in un pub e assistere all’incontro di un’italiana in Champions con la telecronaca di Sandro Piccinini (tornato a raccontare le grandi sfide dopo tre anni di assenza) affiancato da Massimo Ambrosini e con Alessia Tarquinio bordocampista. Come si diceva il nuovo canale Sky riservato ai locali pubblici trasmetterà, contemporaneamente allo streaming di Prime, anche i commenti prima e dopo i match, affidati a Giulia Mizzoni che avrà come ospiti una serie di stelle del calcio che Amazon ha scelto con attenzione per lanciarsi al meglio nel nostro calcio.

