Ascolti tv 8 agosto 2021: Rai1 torna in vetta, dietro fotofinish tra Canale5 e Rai2

Ascolti tv: Rai2 saluta le Olimpiadi di Tokyo

Nel giorno della chiusura dei giochi olimpici, Rai1 torna in vetta alla classifica degli ascolti tv delle reti generaliste con il film tv Non c’è più religione, che ha registrato il 12,9% di share media con 1,940 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 14,4% e 2,2 milioni con il film Si accettano miracoli. Seconda posizione per la serie tv Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale5 con il 10,5% e 1,298 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa fiction aveva portato a casa il 10% e 1,3 milioni. Medaglia di bronzo di un soffio per l’ultima puntata de Il circolo degli anelli su Rai2 con il 9,4% e 1,289 milioni di tifosi collegati. Domenica scorsa il programma sulle Olimpiadi di Tokyo aveva fatto il 12,4% e 1,8 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con Kilimangiaro estate su Rai3 con il 5,1% e 754 mila spettatori, poi il film Return to sender – Restituire al mittente su Rete4 con il 4,3% e 640 mila e il film Rocky II su Nove al 4,4% e 632 mila. Si chiude con la replica di Colorado su Italia1 al 4,4% e 562 mila contatti, poi l’amichevole Parma-Inter su Tv8 all’1,7% e 259 mila e il film I miserabili su La7 all’1,6% e 218 mila.

In daytime la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo su Rai2 alle ore 13 ha registrato il 25,1% di share media con 3,3 milioni di telespettatori.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Non c’è più religione)