Ascolti tv 7 agosto 2021: Canale5 batte Rai1 e le Olimpiadi su Rai2

Ascolti tv: il film davanti alla replica del talent show di Antonella Clerici

Il film in replica Femmine contro maschi su Canale5 ha vinto la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 10,60% di share media con 1,495 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 10,3% e 1,5 milioni con la pellicola Sapore di te. Seconda posizione per la replica del talent show The Voice Senior su Rai1 con l’11,11% e 1,371 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma condotto da Antonella Clerici aveva portato a casa l’11% e 1,4 milioni.

Chiude il podio Il circolo degli anelli su Rai2 con il 10,46% e 1,329 milioni di contatti. Sabato scorso il programma dedicato alle Olimpiadi di Tokyo aveva fatto il 7,5% e 1 milione.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con Una vita su Rete4 al 6,05% e 839 mila spettatori, poi il film Book Club – Tutto può succedere su Rai3 al 5,39% e 789 mila e il film Il mondo perduto: Jurassic Park al 5,12% e 681 mila. Si chiude con la serie tv Downton Abbey su La7 al 2,20% e 283 mila, poi il documentario Via Poma – Un caso risolto su Nove all’1,6% e 233 mila e il film Attacco Glaciale su Tv8 all’1,9% e 205 mila contatti.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Femmine contro maschi)